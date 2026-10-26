Xuân Du xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở (VHCS) ở xã Xuân Du đang từng bước đi vào chiều sâu, góp phần hình thành nếp sống văn minh, vun đắp tình đoàn kết trong cộng đồng và gìn giữ bản sắc truyền thống. Từ những hoạt động văn hóa, văn nghệ đến việc thực hiện nếp sống văn minh, phong trào đang được người dân hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực.

Người dân thôn Phượng Nghi tham gia các hoạt động thể dục thể thao.

Tại thôn Phượng Nghi, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được duy trì thường xuyên, trở thành điểm kết nối cộng đồng. Trước khi sáp nhập, hai thôn Bái Đa 1 và Đồng Tâm đều đạt danh hiệu thôn văn hóa và có phong trào VHCS sôi nổi. Kế thừa nền tảng đó, Phượng Nghi hiện duy trì 4 câu lạc bộ (CLB) văn hóa, văn nghệ, trong đó có 2 CLB múa hát dân tộc Mường; 3 CLB thể thao: bóng chuyền hơi, bóng chuyền da, đánh mảng. Các CLB, đội, nhóm văn nghệ, thể thao thu hút người dân nhiều lứa tuổi tham gia, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và tăng cường sự gắn bó trong khu dân cư.

Cùng với đó, phong trào xây dựng gia đình văn hóa được triển khai gắn với các tiêu chí thi đua ở chi bộ, khu dân cư. Việc cưới, việc tang, lễ hội từng bước đi vào nền nếp; những quy định trong hương ước được chú trọng thực hiện, góp phần gìn giữ phong tục, tập quán tốt đẹp. Hiện tỷ lệ gia đình văn hóa của thôn đạt 92%.

Trưởng thôn Phượng Nghi, Bùi Văn Hoài cho biết: “Thôn luôn gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với XDNTM, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Các tiêu chí văn hóa được đưa vào nghị quyết chi bộ để lãnh đạo, triển khai thực hiện, qua đó nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và vận động người dân tích cực tham gia”.

Ở thôn Xuân Trường, phong trào được triển khai bằng những việc làm cụ thể. Hằng tuần, người dân cùng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm, chăm sóc cây xanh. Hoạt động văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi. Các hội, đoàn thể duy trì đội văn nghệ, đội thể thao, tạo sân chơi lành mạnh để người dân giao lưu, rèn luyện sức khỏe. Người dân đoàn kết, chia sẻ với những khó khăn. Tỷ lệ gia đình văn hóa của thôn đạt 92%.

Trưởng thôn Xuân Trường, Quách Văn Huy cho biết: “Sau sáp nhập, thôn đang rà soát, điều chỉnh hương ước để phù hợp với quy định và thực tiễn đời sống, đồng thời gìn giữ những giá trị tốt đẹp, thuần phong mỹ tục và tình làng nghĩa xóm. Các nội dung xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được lồng ghép với những phong trào, cuộc vận động khác, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng”.

Không chỉ duy trì thường xuyên các hoạt động văn hóa, thể thao vào các dịp lễ, tết, xã Xuân Du dự kiến tổ chức hội thi thể thao các dân tộc kết hợp hội diễn văn nghệ vào giữa tháng 11 tới. Đây là dịp để các thôn giao lưu, tôn vinh và quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương.

Song song với các phong trào bề nổi, địa phương tập trung nâng cao chất lượng bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” theo hướng công khai, thực chất; đồng thời đưa việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và giữ gìn môi trường trở thành nếp sống thường ngày của Nhân dân.

Sau sáp nhập thôn, việc rà soát, điều chỉnh hương ước, quy ước, củng cố thiết chế văn hóa, thể thao và kiện toàn các CLB tiếp tục được xã quan tâm. Đây là cơ sở để kế thừa những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn phát sinh khi tổ chức lại địa bàn dân cư, bảo đảm các hoạt động văn hóa được duy trì phù hợp với nhu cầu của người dân. Năm 2026, tỷ lệ khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa ước đạt 100% và trên 83% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Du Lê Viết Hương, cho biết: Địa phương xác định văn hóa là động lực phát triển, từ đó tập trung đổi mới phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo hướng đi vào chiều sâu. Cùng với đó, xã cũng tập trung phát huy vai trò tự quản của cộng đồng, gắn các tiêu chí văn hóa với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Việc bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa được thực hiện chặt chẽ, thực chất, phản ánh đúng chất lượng đời sống của người dân ở cơ sở".

Bài và ảnh: Thùy Linh