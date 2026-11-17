Festival Hoa Đà Lạt 2022: Bản giao hưởng rực rỡ của “Thành phố bốn mùa hoa”
Cuối năm 2022, vượt qua những ngày tháng trầm lắng sau đại dịch Covid-19, xứ sở ngàn hoa lại bừng tỉnh rực rỡ với Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX. Mang chủ đề “Đà Lạt - Thành phố bốn mùa hoa”, sự kiện kéo dài trọn vẹn hai tháng cùng hàng loạt dấu ấn lần đầu tiên xuất hiện. Mùa lễ hội đặc biệt ấy đã viết nên một bản giao hưởng tuyệt đẹp của sắc hương, văn hóa và lòng mến khách.
Nguồn: https://baolamdong.vn/festival-hoa-da-lat-2022-ban-giao-huong-ruc-ro-cua-thanh-pho-bon-mua-hoa-474507.html
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