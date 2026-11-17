Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch Văn hóa - Giải trí 11:30 17/11/2026 (Baothanhhoa.vn) - Là vùng quê giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, xã Thọ Lập hiện còn lưu giữ nhiều di tích, công trình kiến trúc cùng những dấu ấn đặc biệt trong các giai đoạn lịch sử. Khai thác những giá trị ấy gắn với bảo tồn di sản đang được địa...

Thiết lập cơ chế đưa di sản Việt Nam quý hiếm từ nước ngoài hồi hương Văn hóa - Giải trí 09:01 17/11/2026 Những tác phẩm nghệ thuật có giá trị đặc biệt, cổ vật quý hiếm mang dấu ấn lịch sử và bản sắc dân tộc đang được lưu giữ tại các bảo tàng, nhà sưu tập ở nước ngoài sẽ có thêm cơ hội trở về Việt Nam thông qua một cơ chế triển khai đồng bộ. Không chỉ đặt mục tiêu đưa hiện vật về...

Đạo diễn Trần Anh Hùng chọn phim khó xem cho Tuần lễ Phim châu Âu EUFF 2026 Điện ảnh 08:57 17/11/2026 Năm nay, Tuần lễ Phim châu Âu (EUFF) 2026 đánh dấu kỷ niệm 25 năm chương trình được tổ chức tại Việt Nam. Nhân dịp này, ban tổ chức chiếu song song loạt 34 phim ở hai hình thức trực tiếp tại rạp và trực tuyến trên internet. Đáng chú ý trong số này có 5 phim do đạo diễn Trần...