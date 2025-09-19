Xử phạt đối tượng phá rừng ở thôn Hắc, xã Linh Sơn

Hạt Kiểm lâm Lang Chánh vừa phát hiện và xử lý một vụ khai thác rừng trái phép xảy ra tại thôn Hắc, xã Linh Sơn, với số tiền xử phạt hơn 66 triệu đồng.

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm Lang Chánh, hồi 7 giờ 45 phút ngày 7/9/2025, đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc một số đối tượng khai thác rừng trái phép tại khu vực thôn Hắc, xã Linh Sơn. Ngay sau đó, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp cùng UBND xã Linh Sơn kiểm tra hiện trường và phát hiện: tại lô 25, Khoảnh 2, Tiểu khu 410, thuộc địa giới thôn Hắc, xã Linh Sơn (xã Trí Nang, huyện Lang Chánh cũ) đã xảy ra vụ việc khai thác rừng trái pháp luật.

Hạt Kiểm lâm Lang Chánh kiểm tra hiện trường vụ phá rừng

Vị trí xảy ra khai thác thuộc loại rừng sản xuất, trạng thái là rừng tự nhiên nghèo kiệt, cây gỗ tái sinh. Kiểm tra hiện trường phát hiện có 50 gốc cây bị cưa cắt, đường kính gốc từ 11-33 cm; loại gỗ thông thường; tổng khối lượng thiệt hại là 6,893 m3.

Hiện trường vụ phá rừng tại thôn Hắc, xã Linh Sơn.

Ngoài ra, trên phạm vi khu vực kiểm tra, lực lượng kiểm lâm còn phát hiện đối tượng đã thực hiện san gạt một đoạn đường có chiều dài 76m vào khu vực khai thác để lấy gỗ với tổng diện tích san gạt khoảng 160,0m2.

Hiện trường vụ phá rừng tại thôn Hắc, xã Linh Sơn

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định thủ phạm là Cao Văn Duyên, trú tại thôn Hắc, xã Linh Sơn. Đây là người được chủ rừng là ông Lê Huy Cường, có hộ khẩu thường trú tại thôn Trung Thành, xã Thường Xuân thuê trông coi bảo vệ rừng. Tuy nhiên, sau cơn bão số 5 (cuối tháng 8/2025) có một số cây gỗ gãy đổ, ông Duyên đã tự ý khai thác trái phép.

Khu vực rừng tự nhiên nghèo kiệt xảy ra vụ phá rừng

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 15/9/2025, Hạt Kiểm lâm Lang Chánh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Cao Văn Duyên về hành vi khai thác rừng trái pháp luật và hành vi phá rừng (san ủi đường trong rừng tự nhiên) với tổng số tiền hơn 66 triệu đồng. Toàn bộ số gỗ tang vật đã được thu hồi và bảo quản tại nhà văn hoá thôn Hắc, xã Linh Sơn theo quy định.

Tang vật vụ phá rừng đang được bảo quản tại Nhà văn hoá thôn Hắc, xã Linh Sơn

Hạt Kiểm lâm Lang Chánh khuyến cáo các chủ rừng và các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý, khi tác động đến rừng thì phải thông qua các cơ quan quản lý, đặc biệt là UBND cấp xã, để được hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, lực lượng kiểm lâm tại địa bàn luôn thường trực và sẵn sàng để tư vấn cho người dân và doanh nghiệp, tránh các trường hợp vi phạm do không hiểu biết rõ về pháp luật bảo vệ rừng. Đồng thời đề nghị chính quyền các địa phương có rừng và người dân tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường tuần tra, giám sát, chung tay bảo vệ rừng, giữ gìn môi trường sinh thái.

Hữu Đại