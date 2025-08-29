Xử lý dược liệu Tang ký sinh không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Sở Y tế Thanh Hóa vừa có văn bản đề nghị các cơ sở kinh doanh, sử dụng được liệu trong tỉnh và các đơn vị, địa phương xử lý lô dược liệu Tang ký sinh không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trước đó, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP Hồ Chí Minh xác định mẫu dược liệu Tang ký sinh tại Công ty TNHH Dược Trí Phong (TP Hồ Chí Minh) do Công ty TNHH Đông Dược Dân Lợi nhập khẩu (Khánh Hòa) có số lô 25041639, hạn dùng 15/4/2028, do đơn vị Anhui Xiehecheng Chinese Herb Limited xuất khẩu, không đạt tiêu chuẩn chất lượng, vi phạm chất lượng mức độ 1 (chỉ tiêu: định tính, không xác định được loài dược liệu).

Để đảm bảo quyền lợi người sử dụng và ngăn chặn dược liệu kém chất lượng lưu hành trên thị trường, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng dược liệu trên toàn tỉnh dừng ngay việc kinh doanh, buôn bán, sử dụng lô được liệu Tang ký sinh nêu trên và biệt trữ dược liệu còn tồn tại cơ sở (nếu có).

Đồng thời, giao Trung tâm Kiểm nghiệm trực tiếp giám sát, theo dõi việc xử lý lô dược liệu này trong quá trình lấy mẫu kiểm tra chất lượng. Các phòng chức năng của Sở tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các đơn vị, cá nhân vi phạm quy định hiện hành.

Sở Y tế cũng đề nghị UBND các xã, phường tuyên truyền thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng dược liệu và người dân trên địa bàn được biết để không buôn bán, sử dụng lô dược liệu Tang ký sinh có các dấu hiệu như trên; theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao tăng cường kiểm tra, xử lý các đơn vị, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

NM