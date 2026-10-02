Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại AEON MALL Thanh Hóa

Sáng 2/10, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) tại Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa.

Các đại biểu dự buổi diễn tập.

Dự và chỉ đạo buổi diễn tập có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Về phía Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam có ông Isobe Daisuke, Tổng Giám đốc Công ty.

Tại buổi diễn tập, các đại biểu và lực lượng tham gia đã theo dõi phóng sự giới thiệu cơ chế xử lý, chỉ huy, điều hành; mô phỏng tình huống cháy, sự cố, tai nạn và hoạt động xử lý của lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các lực lượng tham gia tại hiện trường.

Các lực lượng tham gia diễn tập.

Buổi diễn tập chính thức bắt đầu bằng tình huống giả định: Vào 8 giờ 30 phút ngày 2/10/2026, một ô tô điện sử dụng pin Lithium-ion tại tầng hầm Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa xảy ra cháy do đoản mạch hệ thống điện, dẫn đến mất ổn định nhiệt của bộ pin.

Tại thời điểm xảy ra sự cố, hệ thống chữa cháy tự động và hệ thống hút khói của tầng hầm đang được bảo dưỡng kỹ thuật nên không hoạt động. Khu vực tầng hầm có diện tích khoảng 30.000 m2, là nơi tập trung số lượng lớn phương tiện giao thông cơ giới.

Do đám cháy liên quan đến pin Lithium-ion có nguy cơ phát triển nhanh, nhiệt độ cao, kèm theo khói, khí độc và nguy cơ phát nổ, ngọn lửa nhanh chóng lan sang một số phương tiện đỗ gần đó. Tình huống đặt ra yêu cầu các lực lượng phải phối hợp đồng bộ để chữa cháy, cứu người, cứu tài sản, khoanh vùng, ngăn cháy lan và bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia chữa cháy.

Video diễn tập.

Ngay sau khi phát hiện cháy, lực lượng PCCC cơ sở tổ chức báo động, hướng dẫn thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, triển khai đội hình chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, khoanh vùng, ngăn cháy lan và xử lý các tình huống phát sinh.

Kết thúc buổi diễn tập, Ban Chỉ đạo đánh giá các lực lượng tham gia cơ bản bám sát kịch bản, tình huống giả định, thực hiện đúng yêu cầu đề ra. Công tác phối hợp, chỉ huy, điều hành và triển khai các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được thực hiện theo quy trình, bảo đảm an toàn về người, phương tiện và trang thiết bị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu chỉ đạo sau diễn tập.

Phát biểu sau buổi diễn tập, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của Công an tỉnh, các sở, ngành, địa phương, Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa và toàn thể nhân viên trong quá trình chuẩn bị, tổ chức diễn tập.

Theo kế hoạch, trong tháng 10/2026, Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa sẽ khai trương và đi vào hoạt động. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá công tác chuẩn bị, trong đó có diễn tập PCCC và CNCH có ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo đảm an toàn khi trung tâm thương mại đi vào vận hành.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu sau diễn tập, các lực lượng chuyên môn, nhất là lực lượng PCCC và CNCH cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao khả năng xử lý tình huống, không chỉ tại AEON MALL Thanh Hóa mà đối với tất cả cơ quan, đơn vị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phương án PCCC và CNCH, chú trọng những tình huống có nguy cơ cao; nâng cao kỹ năng phối hợp, chỉ huy, điều hành giữa các lực lượng, qua đó hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra sự cố.

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập:

Đình Giang