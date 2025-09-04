Xây dựng “Vành đai lòng dân” nơi biên giới

Trên những bản làng vùng cao xứ Thanh, hình ảnh người chiến sĩ quân hàm xanh không chỉ là những chiến sĩ canh giữ đường biên, cột mốc mà còn là những người bạn đồng hành thân thiết của đồng bào các dân tộc. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, họ đang vun đắp, xây dựng “vành đai lòng dân” vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn phối hợp với lực lượng địa phương giải tỏa đất đá sạt lở do ảnh hưởng của cơn bão số 5 vừa qua.

Hiểu rằng “dân giàu thì biên cương mới vững”, bởi vậy các đồn biên phòng tuyến núi đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao đời sống người dân. Một trong những mô hình đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực đó là Đồn Biên phòng Pù Nhi đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam triển khai mô hình “Nuôi gà lông màu” trên địa bàn 2 xã Pù Nhi và Nhi Sơn.

Ngay sau khi triển khai mô hình, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam đã trao tặng 4.000 con gà giống, 112 chai khử trùng chuồng trại cho 78 hộ dân tham gia dự án. Cùng với đó là tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho bà con kỹ thuật chăm sóc để gà sinh trưởng và phát triển tốt. Đối với Đồn Biên phòng Pù Nhi thì hỗ trợ thức ăn ban đầu, dụng cụ chăm sóc, đồng thời phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên phụ trách hộ gia đình, theo dõi, hỗ trợ, giúp đỡ và tư vấn, giúp người dân chăm sóc và duy trì hiệu quả mô hình “Nuôi gà lông màu”. Từ mô hình điểm ban đầu, đến nay mô hình đã phát huy hiệu quả kinh tế và đang được nhân rộng ra nhiều địa phương khác trên địa bàn.

Tương tự, để giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, Đồn Biên phòng Yên Khương phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Phát triển nông nghiệp VINACO Thanh Hóa trao 3.026 con vịt giống cùng 1,1 tấn thức ăn chăn nuôi cho 44 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Yên Khương. Hay như Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo triển mô hình canh tác lúa nước 2 vụ cho năng suất trên 50 tạ/ha, tăng 20 tạ/ha so với canh tác truyền thống tại 3 bản đồng bào Mông là Ché Lầu, Mùa Xuân, Xía Nọi; Đồn Biên phòng Tam Thanh ký kết phối hợp với các hội, đoàn thể, như hội phụ nữ, hội nông dân tặng bò giống sinh sản; duy trì mô hình nuôi lợn đen giống bản địa; mô hình trồng sắn năng suất cao, trồng cây táo mèo ở xã Pù Nhi; nuôi dê, lợn rừng ở Đồn Biên phòng Quang Chiểu; nuôi cá tầm ở Đồn Biên phòng Bát Mọt...

Có thể thấy rằng, sức mạnh của “vành đai lòng dân” không chỉ mang lại ấm no, hạnh phúc cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới xứ Thanh mà còn được bồi đắp từ những phong trào thi đua, việc làm ý nghĩa thiết thực. Đó là phong trào “Bộ đội biên phòng chung tay xây dựng nông thôn mới” đã được hiện thực hóa bằng hàng nghìn ngày công lao động; hỗ trợ tiền, vật tư giúp dân làm nhà, sửa đường, xây dựng các công trình dân sinh. Chương trình “Trao bò giống giúp hộ nghèo vươn lên” không chỉ trao con giống mà còn trao cả niềm tin, động lực để đồng bào thoát nghèo bền vững.

Đặc biệt, các chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Nâng bước em tới trường” đã trở thành nét đẹp truyền thống, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân. Những nồi bánh chưng, những phần quà tết được chính tay các chiến sĩ gói ghém và trao tận tay các hộ nghèo, gia đình chính sách trong những ngày giáp tết. Những em bé mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn được các đồn biên phòng nhận đỡ đầu, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ; hỗ trợ sách vở, dụng cụ học tập cho các con đến trường... Trong đó có nhiều đơn vị được đánh giá là có cách làm linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương, như các Đồn Biên phòng: Tam Chung, Đa Lộc, Pù Nhi, Tén Tằn, Bát Mọt, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo... Các chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí định kỳ đã xoa dịu những nỗi đau bệnh tật nơi vùng cao còn nhiều thiếu thốn. Đây cũng là dịp để tăng cường gắn bó tình quân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đại tá Lê Văn Nam, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Có thể thấy, từ những bản làng vùng cao cho đến vùng biển, mỗi bước chân của cán bộ, chiến sĩ biên phòng Thanh Hóa không chỉ là để tuần tra canh giữ biên giới mà còn in dấu tình cảm sâu nặng với các tầng lớp Nhân dân. Người lính quân hàm xanh chính là những “cây cầu nối” vững chắc, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào và cũng là những người bạn, người thân đáng tin cậy nhất của Nhân dân nơi biên giới. “Vành đai lòng dân” ấy chính là trường thành vững chắc, bảo vệ sự bình yên của mỗi tấc đất thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc.

Bài và ảnh: Xuân Minh