Xây dựng “thương hiệu” giáo dục xứ Thanh

Từ những tấm huy chương Olympic quốc tế, khu vực danh giá đến vị thế tốp đầu cả nước về tỷ lệ học sinh (HS) đoạt giải quốc gia, đỗ đại học, Thanh Hóa đã và đang khẳng định “thương hiệu” giáo dục xứ Thanh trên “bảng vàng” thành tích chung của giáo dục nước nhà.

Cô, trò Trường THPT Chuyên Lam Sơn trong Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Ở bất kỳ giai đoạn nào, nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững luôn là sự hội tụ của nhiều nguồn lực từ tầm nhìn chiến lược trong chỉ đạo, điều hành của ngành chức năng, sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội, cho đến tinh thần, trách nhiệm, sự nỗ lực, tâm huyết của mỗi nhà giáo và HS. Thấm nhuần quy luật ấy, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, siết chặt kỷ cương, nâng cao chất lượng mũi nhọn, quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo. Đặc biệt, đối với Trường THPT Chuyên Lam Sơn - nơi ươm mầm các đội tuyển dự thi quốc gia và Olympic quốc tế của tỉnh, ngành đã định hướng nhà trường đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị, nâng cao chất lượng chuyên môn và phương pháp giảng dạy, chú trọng phát hiện sớm, tuyển chọn đúng và bồi dưỡng trúng những nhân tố xuất sắc. Theo thầy giáo Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lam Sơn, để cụ thể hóa những định hướng chiến lược của ngành, nhà trường xác định yếu tố then chốt là kiến tạo một môi trường giáo dục hiện đại, năng động và nhân văn, giàu tính khích lệ nhằm đánh thức khát vọng cống hiến của đội ngũ nhà giáo, chinh phục đỉnh cao tri thức của mỗi HS.

Từ đường lối và chiến lược giáo dục đúng đắn cùng sự đoàn kết, đồng tâm hiệp lực của mỗi cán bộ, giáo viên; sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng, chất lượng giáo dục tỉnh nhà không ngừng được nâng lên, đặc biệt, chất lượng giáo dục mũi nhọn luôn được khẳng định qua từng năm học. Trong nhiều năm gần đây, Thanh Hóa luôn có HS đỗ thủ khoa, á khoa các trường đại học danh tiếng trong nước. Kết quả thi HS giỏi quốc gia các môn văn hóa luôn đứng tốp đầu cả nước. Ví như trong kỳ thi HS giỏi quốc gia năm học 2025-2026, Thanh Hóa có 86/90 HS dự thi đoạt giải, đứng tốp đầu cả nước với tỷ lệ HS dự thi đoạt giải đạt 96,63%. Đặc biệt, nhiều năm liên tiếp Thanh Hóa luôn có HS dự thi và đoạt giải Olympic quốc tế, khu vực... Đóng góp vào thành tích đáng tự hào của “đất học” xứ Thanh trong những năm qua có thể kể đến những gương mặt xuất sắc như: em Hoàng Đức Ý và Lê Ngọc Anh đoạt HCV Olympic Toán học quốc tế năm 2008; em Lê Huy Quang đoạt HCV Olympic Vật lý Khu vực châu Á - Thái Bình Dương và HCB Olympic Vật lý quốc tế năm 2012; em Mỵ Duy Hoàng Long đoạt HCB Olympic Vật lý quốc tế năm 2013; em Nguyễn Khánh Duy đoạt HCV Olympic Hóa học quốc tế năm 2016; em Lê Quang Dũng đoạt HCV Olympic Toán học quốc tế năm 2017; em Nguyễn Văn Chí Nguyên đoạt HCB và HCV Olympic Hóa học quốc tế năm 2018 và 2019...

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cùng phần thưởng cho học sinh, giáo viên có học sinh đoạt giải tại Kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế Al - Fergani (FIPhO 2026).

Điểm lại thành tích trong 5 năm gần đây, HS Thanh Hóa giành 15 giải thưởng, gồm 2 HCV, 5 HCB, 7 HCĐ và 1 Bằng khen các môn Toán, Vật lý, Vật lý thiên văn và Hóa học ở các kỳ thi quốc tế và khu vực. Riêng năm 2026, HS Thanh Hóa giành 4 huy chương trong các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong đó, em Lê Duy Khánh, HS chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Lam Sơn đoạt HCB tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế (IPhO); em Nguyễn Bảo Khánh, HS chuyên Toán 2, Trường THPT Chuyên Lam Sơn đoạt HCĐ tại Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO) lần thứ 38 năm 2026; em Lê Duy Khánh và Mai Văn Khánh giành HCĐ trong Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương năm 2026. Ngoài ra, tại Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế (IOAA) lần thứ XIX, 2 HS của Trường THPT Chuyên Lam Sơn là Mai Văn Khánh và Nguyễn Quang Dũng đều đoạt HCV. Đây là lần đầu tiên HS Thanh Hóa tham dự và đoạt giải tại IOAA, tạo thêm dấu ấn mới trong công tác bồi dưỡng HS năng khiếu ở lĩnh vực Thiên văn học; đồng thời, cho thấy khả năng thích ứng, tự học và nghiên cứu của HS xứ Thanh khi tiếp cận một lĩnh vực còn khá mới. Cùng với thành tích trên, mới đây tham gia Kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế Al - Fergani (FIPhO 2026), em Lê Hồng Nhân, HS Trường THPT Chuyên Lam Sơn cũng đã xuất sắc đoạt HCĐ...

Thành tích xuất sắc tại các “đấu trường” Olympic khu vực và quốc tế chính là minh chứng rõ nét cho một chiến lược giáo dục mũi nhọn bài bản, bền bỉ của ngành giáo dục tỉnh nhà. Từ sự tận tâm phát hiện, ươm mầm những “hạt giống đỏ” đến quy trình bồi dưỡng ngay tại cơ sở, ngành giáo dục xứ Thanh đã định hình hướng đi vững chắc, tạo nên giá trị cốt lõi và vị thế tự hào trên “bản đồ tri thức” cả nước. Người xứ Thanh tự hào về bề dày truyền thống hiếu học và những “mùa vàng” thành tích HS giỏi quốc gia, quốc tế. Tuy nhiên, trong xu thế phát triển năng động của thời đại, giáo dục Thanh Hóa đang đứng trước thời cơ vận hội lớn đan xen những thách thức không hề nhỏ. Đây cũng là thời điểm “thương hiệu” giáo dục xứ Thanh cần được tiếp tục khẳng định thông qua sự nỗ lực, tinh thần đổi mới sáng tạo, quyết tâm bứt phá từ tư duy quản lý đến phương pháp dạy và học. Đặc biệt, trước yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn mới, toàn ngành giáo dục cần chủ động biến áp lực thành động lực, biến niềm tự hào truyền thống thành nội lực bứt phá, hun đúc nên những thế hệ công dân toàn cầu, đáp ứng yêu cầu phát triển quê hương, đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bài và ảnh: Phong Sắc