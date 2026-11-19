Hệ thống y tế - giáo dục Hợp Lực kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Chiều 19/11, Hệ thống y tế - giáo dục Hợp Lực tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Các đại biểu dự chương trình.

Dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo Tổng Công ty CP Hợp Lực, cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, y bác sĩ và sinh viên Trường Cao đẳng Y Dược Hợp Lực.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Y Dược Hợp Lực nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, tri ân những đóng góp của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là talkshow với chủ đề “Hai sứ mệnh - Một người thầy”, do Tạp chí Gia đình Việt Nam phối hợp với Hệ thống y tế Hợp Lực tổ chức. Chương trình có sự tham gia trao đổi của các nhà quản lý, bác sĩ, giảng viên và cựu sinh viên, tập trung chia sẻ về vai trò của người thầy thuốc trong công tác giảng dạy, đào tạo nhân lực y tế.

Nhân dịp này, Trường Cao đẳng Y Dược Hợp Lực đã trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên.

Tô Hà