Nghiên cứu ý kiến đề nghị bổ sung Ngày Thương binh, Liệt sỹ là ngày nghỉ

Ủy ban Văn hóa và Xã hội tán thành bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam là ngày nghỉ, người lao động hưởng nguyên lương; nghiên cứu ý kiến đề nghị bổ sung ngày 27/7 - Ngày Thương binh, Liệt sỹ là ngày nghỉ.

Quang cảnh Phiên họp. Nguồn: Cổng Thông tin Điện tử Quốc hội Việt Nam

Ngày 3/10, Ủy ban Văn hóa và Xã hội tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ 4, thẩm tra 8 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ các lĩnh vực thuộc phạm vi Ủy ban phụ trách đều gắn trực tiếp với con người và đời sống xã hội. Do đó, trong quá trình thẩm tra, Ủy ban cần đặc biệt quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, bám sát yêu cầu phát triển đất nước và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Nhấn mạnh một số yêu cầu chung trong công tác thẩm tra, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm tra, bảo đảm Báo cáo thẩm tra phải thể hiện rõ chính kiến của cơ quan thẩm tra. Những vấn đề trọng tâm, những chính sách có tác động lớn cần phân tích đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn, đánh giá tác động và nêu rõ quan điểm, phương án đề xuất để Quốc hội có cơ sở xem xét, quyết định.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phát huy dân chủ, khách quan, khoa học và trách nhiệm trong thảo luận; trao đổi thẳng thắn, đi đến cùng những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; không né tránh những vấn đề khó, qua đó làm rõ cơ sở và tính hợp lý của từng phương án chính sách.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần đặc biệt quan tâm đến tính đồng bộ, thống nhất và khả thi của chính sách. Trong điều kiện nhiều đạo luật được sửa đổi, bổ sung cùng một thời điểm, mỗi dự án luật phải được đặt trong tổng thể hệ thống pháp luật và các chính sách có liên quan. Không để việc sửa một luật nhằm tháo gỡ điểm nghẽn nhưng lại làm phát sinh điểm nghẽn mới ở luật khác.

Đối với những vấn đề lớn, phức tạp, có tác động rộng, cần khai thác đầy đủ kết quả khảo sát thực tiễn, ý kiến chuyên gia và đối tượng chịu tác động, bảo đảm chính sách khi ban hành thực sự khả thi và đi vào cuộc sống.

Sau phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã thẩm tra 5 dự án luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động Chữ thập Đỏ, Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí; Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Ủy ban cơ bản tán thành với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Đối với một số nội dung cụ thể, về cho thuê lại lao động, Ủy ban cơ bản tán thành với việc bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với hoạt động cho thuê lại lao động và chuyển từ cơ chế cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động sang thông báo nhằm góp phần cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc bỏ các điều kiện về cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo quy định hiện hành có thể làm giảm hiệu quả công cụ sàng lọc, kiểm soát doanh nghiệp ngay từ khi gia nhập thị trường, đồng thời tăng rủi ro đối với lao động cho thuê lại. Do đó, Ủy ban đề nghị hoàn thiện cơ chế hậu kiểm, bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước, không tạo “khoảng trống pháp lý” và kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Cụ thể, cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu bổ sung trong dự thảo Luật trách nhiệm xây dựng, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu điện tử về doanh nghiệp cho thuê lại lao động và người lao động cho thuê lại, phục vụ công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, quản lý theo rủi ro, phòng ngừa lạm dụng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Về nghỉ lễ, tết, Ủy ban tán thành bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam là ngày nghỉ, người lao động hưởng nguyên lương; nghiên cứu ý kiến đề nghị bổ sung ngày 27/7 - Ngày Thương binh, Liệt sỹ hằng năm là ngày nghỉ.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí, Ủy ban tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung 7 luật này nhằm kịp thời thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; đẩy mạnh phân quyền, phân cấp; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy chuyển đổi số; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành các luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo trong quá trình chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bám sát các dự án Luật được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Các chính sách mới chưa được thuyết minh, đánh giá tác động đầy đủ cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng và đề xuất sửa đổi, bổ sung trong quá trình sửa đổi toàn diện các luật hiện hành./.

Theo TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/nghien-cuu-y-kien-de-nghi-bo-sung-ngay-thuong-binh-liet-sy-la-ngay-nghi-post1139887.vnp