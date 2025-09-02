Xây dựng chính quyền liêm chính, vì Nhân dân phục vụ

Từ ngày 1/7/2025, cùng với cả nước, chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động tại Thanh Hóa. Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt tổ chức hành chính mà còn là bước cải cách mang tính chiến lược, thể hiện quyết tâm lớn của Đảng và Nhà nước trong việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý và phục vụ Nhân dân.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Sơn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Xây dựng Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân

Ngay từ những ngày đầu thành lập nước, trong hoàn cảnh vô vàn khó khăn, thử thách của cách mạng Việt Nam nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm hàng đầu cho việc xây dựng một chính quyền liêm chính. Ngày nay, những tư tưởng của Người vẫn còn nguyên giá trị, là kim chỉ nam soi đường cho công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.

Trong 80 năm qua, mô hình tổ chức, bộ máy, phương thức hoạt động, vận hành chính quyền Nhà nước có những thay đổi, hoàn thiện, đáp ứng những yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, song đều tuân thủ quan điểm Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Trong đó, quyền và trách nhiệm của Nhân dân tham gia xây dựng chính quyền được coi trọng, được thể hiện tại Hiến pháp, nhấn mạnh trong các nghị quyết của Đảng và được các cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện nghiêm túc.

Thực tiễn trong quá trình xây dựng và phát triển, tỉnh Thanh Hóa đã kiên trì thực hiện các giải pháp xây dựng chính quyền liêm chính, vì Nhân dân phục vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Để cụ thể hóa, triển khai các khâu đột phá chiến lược tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều chủ trương, biện pháp, mô hình hay, cách làm mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, với tư duy đổi mới, sáng tạo, thể hiện rõ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, vì lợi ích của Nhân dân.

Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020-2025 đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh; đồng thời khẳng định được tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tiếp tục được rà soát, sắp xếp theo hướng tinh gọn; hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Công tác cán bộ, thu hút, tuyển dụng nhân lực và giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng, kịp thời; kỷ luật, kỷ cương hành chính ngày càng được đề cao. Việc đổi mới cơ chế tài chính, cơ chế tự chủ được triển khai đồng bộ, có hiệu quả. Công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, người dân, doanh nghiệp ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp.

"Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”

Chia sẻ về vấn đề này, ông Lê Văn Ngọc, nguyên Trưởng Ban Tổ chức, Huyện ủy Thiệu Hóa (cũ), cho biết: Trước khi nói đến chính quyền địa phương 2 cấp, cần phải ghi nhận quá trình hình thành và phát triển của chính quyền 3 cấp: xã - huyện - tỉnh, đã gắn bó suốt chiều dài lịch sử đấu tranh thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mô hình này đã đóng vai trò rất lớn, đặc biệt là cấp huyện từng được xác định là “pháo đài” trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng. Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính, chính quyền 3 cấp bộc lộ nhiều bất cập, đó là bộ máy cồng kềnh, chức năng chồng chéo, quy trình xử lý công việc còn chậm và thiếu linh hoạt... Do đó, việc tinh gọn bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là phù hợp và cần thiết, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Sau 2 tháng chính thức hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy hành chính tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã dần đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả; kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân, góp phần đưa chính quyền đến gần dân hơn. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Sơn, cán bộ luôn có thái độ nhã nhặn, ân cần, giải thích, tư vấn cặn kẽ khi xử lý hồ sơ, giúp người dân gạt bỏ những âu lo mỗi khi đến cơ quan công quyền để giải quyết thủ tục hành chính. Bà Nguyễn Thị Thơm, tổ dân phố Nhuệ Sâm, phường Đông Sơn, cho biết: "Trước đây nhiều thủ tục hành chính, để được giải quyết chúng tôi phải nộp hồ sơ từ xã lên huyện, mất rất nhiều thời gian, công sức. Nhưng từ khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, mọi hồ sơ, thủ tục được giải quyết ngay tại xã nên rất thuận lợi cho bà con. Tôi cảm thấy rất hài lòng với thái độ phục vụ của cán bộ ở đây, rất quan tâm, tiếp đón chu đáo, tư vấn tận tình cho người dân”.

Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân chung cả nước; đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước. Để đạt được mục tiêu này, yêu cầu về một chính quyền liêm chính, hành động, vì Nhân dân phục vụ là điều kiện tiên quyết. “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh” - lời dạy của Bác không chỉ là phương châm hành động, mà còn là lời nhắc nhở thường xuyên để mỗi cán bộ, đảng viên rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất, để xây dựng chính quyền vững mạnh, được Nhân dân tin tưởng, đồng hành trên con đường phát triển.

Bài và ảnh: Thanh Huê