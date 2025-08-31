Xã Yên Phú bố trí cán bộ đến tận nhà trao quà Quốc khánh cho người già neo đơn, đối tượng chính sách

Chiều 31/8, xã Yên Phú đã tổ chức chi trả quà Tết Độc lập của Nhà nước cho gần 5 nghìn hộ với hơn 18 nghìn khẩu tại 20 địa điểm nhà văn hoá thôn, khu phố trên địa bàn.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đăng Ngọc (áo kẻ) và thành viên trong đoàn đến trao quà 2/9 cho mẹ liệt sĩ - bà Nguyễn Thị Chắt hơn 90 tuổi, ở thôn Bùi Hạ 2.

Ngay trong buổi chiều, các tổ và thành viên từng tổ tập trung chi trả quà 2/9 cho các hộ bảo đảm đúng quy trình, quy định và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Lãnh đạo xã Yên Phú trao quà cho bà Lê Thị Tỳ, ở thôn Đa Nãm, là đối tượng bảo trợ xã hội.

Đối với các hộ gia đình chính sách, người cao tuổi, người già neo đơn không thể đến các điểm nhận quà, lãnh đạo UBND xã đã tổ chức các đoàn đến trao quà tận hộ gia đình.

Người dân nhận quà tại nhà văn hoá thôn

Trước đó, để phục vụ công tác phát quà cho Nhân dân, Công an xã Yên Phú đã bàn giao danh sách công dân theo Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để UBND xã làm căn cứ chi trả kinh phí đúng tiến độ cho người dân, đáp ứng kịp thời, không bỏ sót, không trùng lắp và tổ chức trao quà đúng tiến độ, hoàn thành trước ngày 2/9.

Lê Hà