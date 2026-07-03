Xã Nông Cống hoàn thành Diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026

Ngày 3/7, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh tổ chức bế mạc diễn tập tác chiến của xã Nông Cống trong khu vực phòng thủ năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đại biểu dự bế mạc Diễn tập.

Dự bế mạc có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập; Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ đạo diễn diễn tập; đại diện các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền 40 xã, phường được giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái động viên, tặng quà bà con Nhân dân tham gia diễn tập thực binh.

Diễn tập tác chiến xã Nông Cống trong khu vực phòng thủ năm 2026 với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đại biểu dự bế mạc Diễn tập. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa

Được lựa chọn là đơn vị diễn tập làm trước để tỉnh Thanh Hóa rút kinh nghiệm sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp ủy, chính quyền xã Nông Cống đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị chuẩn bị chu đáo về mọi mặt.

Tình huống diễn tập. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa

Quá trình diễn tập diễn ra đúng trình tự, vận hành nhịp nhàng, đảm bảo cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành; cơ quan quân sự, công an làm tham mưu và tổ chức thực hiện” theo đúng tinh thần Nghị quyết 28/NQ-TW của Bộ Chính trị.

Tình huống diễn tập. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa

Trong phần thực binh, các lực lượng đã xử trí tình huống A2; tổ chức sơ tán một bộ phận Nhân dân khỏi khu vực trọng điểm phòng không; triển khai lực lượng phòng không nhân dân bảo vệ mục tiêu; đánh địch tiến công bằng hỏa lực đường không và tiêu diệt các phương tiện bay không người lái.

Tình huống diễn tập. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa

Các lực lượng tham gia diễn tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật; thực hiện đúng quy trình, phương án, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị, phương tiện, tài liệu và hệ thống văn kiện diễn tập.

Tình huống diễn tập. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa

Ban Tổ chức diễn tập xã Nông Cống trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập.

Phát biểu bế mạc diễn tập, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Lê Đức Thái đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân xã Nông Cống đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết, hiệp đồng, góp phần vào thành công của cuộc diễn tập.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu chỉ đạo bế mạc.

Đồng chí nhấn mạnh, thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng của lực lượng vũ trang; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Qua đó góp phần củng cố, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu đối với 40 xã, phường được giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập trong năm 2026 cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh và những kinh nghiệm rút ra từ cuộc diễn tập của xã Nông Cống để tiếp tục chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện các văn kiện tác chiến, xây dựng kế hoạch, phương án theo hướng “rõ người”, “rõ việc”, “rõ trách nhiệm”, “rõ sản phẩm”, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập theo kế hoạch được phân công, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Thu Phương (CTV)