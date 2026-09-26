Bất cập hạ tầng tại các đường ngang đường sắt

Trên tuyến đường sắt qua địa bàn Thanh Hóa hiện có 12 vị trí bất cập về hạ tầng giao thông tại các đường ngang, chủ yếu là mất gờ giảm tốc, mờ hoặc mất vạch sơn cảnh báo, một số biển báo chưa phù hợp với thực tế.

Tại đường ngang Km199+429, qua địa bàn xã Trường Văn, hệ thống gờ giảm tốc và vạch kẻ đường cảnh báo giao với đường sắt đã hư hỏng hoàn toàn, khiến người điều khiển phương tiện khó nhận biết đường ngang từ xa.

Hệ thống biển báo, vạch sơn và gờ giảm tốc tại điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt có vai trò giúp người điều khiển phương tiện nhận biết đường ngang, chủ động giảm tốc độ, quan sát trước khi qua đường sắt.

Khi các hạng mục này xuống cấp, hư hỏng, người tham gia giao thông khó nhận biết sớm điểm giao cắt, nhất là trong điều kiện tầm nhìn hạn chế.

Tại vị trí đường tỉnh 525 giao cắt với đường sắt tại Km201+750 trên địa bàn xã Tượng Lĩnh, mặt đường khu vực giao cắt cũng xuất hiện nhiều đoạn hư hỏng. Việc điều khiển phương tiện qua những vị trí này không chỉ gây khó khăn cho người tham gia giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là khi phương tiện phải giảm tốc, tránh ổ gà hoặc xử lý tình huống trong lúc tàu đang đến gần.

Ông Trịnh Văn Thành, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn, Công ty CP Đường sắt Thanh Hóa cho biết: “Đơn vị đã khảo sát tất cả các vị trí có bất cập tại các đường ngang và có văn bản đề nghị các đơn vị quản lý đường bộ, các địa phương có tuyến đường giao cắt với đường sắt nhanh chóng có biện pháp xử lý. Trước mắt là khắc phục, sửa chữa những tồn tại, bất cập, qua đó bảo đảm an toàn chạy tàu và an toàn cho người tham gia giao thông khi qua các đường ngang”.

Việc khẩn trương khắc phục các hư hỏng về biển báo, vạch sơn, gờ giảm tốc và mặt đường là cần thiết. Nhưng cùng với đó là việc duy trì kiểm tra thường xuyên để kịp thời phát hiện, xử lý các bất cập, góp phần bảo đảm an toàn chạy tàu và an toàn cho người tham gia giao thông.

Vũ Phương