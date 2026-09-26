Những thay đổi liên quan đến VNeID từ ngày 28/9

Từ ngày 28/9, một số quy định mới về định danh và xác thực điện tử chính thức có hiệu lực, kéo theo những thay đổi đáng lưu ý trong việc sử dụng tài khoản VNeID.

Người dân cần cập nhật những quy định này để tránh gặp vướng mắc trong quá trình sử dụng. Đặc biệt, một số trường hợp liên quan đến thông tin cá nhân và số điện thoại đăng ký tài khoản cũng cần được chủ động kiểm tra, cập nhật.

VNeID có thể bị khóa nếu số điện thoại không chính chủ

Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, tài khoản VNeID của người dân có thể bị khóa trong 2 trường hợp: căn cước điện tử của công dân bị khóa hoặc số điện thoại đăng ký VNeID đã thay đổi và không chính chủ.

Để hạn chế nguy cơ trên, chủ tài khoản định danh VNeID cần kiểm tra số điện thoại đang liên kết với tài khoản này, đặc biệt là các trường hợp đã đổi sang số điện thoại mới, nhưng chưa cập nhật thông tin với tài khoản VNeID, người dân cần thực hiện cập nhật, điều chỉnh theo hướng dẫn của cơ quan quản lý khi cần thiết.

Nếu SIM đang sử dụng chưa chính chủ hoặc thông tin thuê bao không chính xác, người dùng nên liên hệ với nhà mạng để được hướng dẫn chuẩn hóa thông tin.

Ngoài ra, Nghị định 320/2026/NĐ-CP cũng quy định các trường hợp khóa tài khoản định danh điện tử của cơ quan, tổ chức. Trong đó, tài khoản có thể bị khóa khi cơ quan, tổ chức chủ động yêu cầu; vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia; bị giải thể, phá sản, tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động.

Tài khoản của tổ chức cũng có thể bị khóa trong trường hợp người đứng tên đăng ký tài khoản có quyết định thi hành án theo quy định.

Giấy tờ tích hợp trên VNeID giá trị như giấy tờ trực tiếp

Thông tin, giấy tờ của người dân đã tích hợp trên VNeID có thể được sử dụng khi làm thủ tục hành chính, dịch vụ công, giao dịch và các hoạt động khác theo quy định. Thông tin, giấy tờ thay đổi phải được cập nhật kịp thời.

Có thể lập hồ sơ, gửi yêu cầu và nhận kết quả qua VNeID

Hồ sơ sẽ được chuyển từ VNeID đến Cổng Dịch vụ công quốc gia. Sau khi giải quyết, kết quả được chuyển về VNeID để thông báo cho cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức nộp hồ sơ.

Mở rộng đối tượng và tiện ích trên VNeID

Mở rộng phạm vi cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài. Đồng thời, VNeID có thêm tài khoản phục vụ chi trả lương hưu, các khoản hỗ trợ và những khoản an sinh xã hội khác theo quy định

Nhiều tài khoản trực tuyến phải liên kết với VNeID

Các tài khoản giao dịch điện tử trong các lĩnh vực như ngân hàng, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, mạng xã hội, y tế, giáo dục... sẽ yêu cầu liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử.

Nguồn: https://vtv.vn/nhung-thay-doi-lien-quan-den-vneid-tu-ngay-28-9-100260926060742346.htm