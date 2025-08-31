Xã Hồ Vương tổ chức cấp phát quà Tết Độc Lập cho Nhân dân

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc tặng quà Tết Độc lập cho Nhân dân, từ 15h ngày 31/8, xã Hồ Vương tổ chức trao quà cho người dân địa phương.

Xã Hồ Vương thực hiện cấp phát quà Tết Độc lập cho Nhân dân.

Theo đó, UBND xã đã rà soát và thống kê có 26.924 nhân khẩu thuộc diện được nhận quà của Nhà nước.

Để trao quà đến người dân đảm bảo đúng đối tượng, thời gian, xã đã thành lập 10 tổ bao gồm cán bộ công chức, viên chức, công an địa phương xuống 28 thôn trên địa bàn xã để tổ chức cấp phát quà cho người dân. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, chính xác, các tổ đã hỗ trợ, hướng dẫn người dân nhận quà qua 2 hình thức, qua tài khoản cá nhân và nhận trực tiếp.

Ông Hỏa Ngọc Cương, Chủ tịch UBND xã Hồ Vương, cho biết: "Xã đã huy động tối đa lực lượng và sẽ tăng cường cấp phát cả buổi tối để bảo đảm 100% người dân địa phương sẽ nhận được quà của Nhà nước chậm nhất trong ngày 1/9. Món quà là sự quan tâm, đồng hành của Đảng, Nhà nước với người dân, khẳng định thông điệp không để ai bị bỏ lại phía sau".

Lê Hoà