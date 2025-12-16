Tổng Bí thư Tô Lâm: Không thể biến trường học thành nơi làm dịch vụ thu tiền

Tiếp xúc cử tri Hà Nội và Hưng Yên, Tổng Bí thư Tô Lâm thẳng thắn chỉ rõ nhiều bất cập từ giáo dục, môi trường, lừa đảo công nghệ cao đến tham nhũng, lãng phí.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Nhân Dân

Thực hiện công tác tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội, hôm nay (15/12), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri 11 phường của Hà Nội và cử tri tỉnh Hưng Yên.

Tại cuộc tiếp xúc, Tổng Bí thư đã giải đáp nhiều vấn đề được cử tri quan tâm. Đáng chú ý, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thông tin với cử tri về việc xảy ra tình trạng tham nhũng, tiêu cực tại nhiều trạm quan trắc môi trường, từ đó đưa ra những chỉ số không chính xác.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết: “”Vừa rồi đây, rất đau lòng, tất cả các trạm thử nghiệm thu phí ở đây có tiêu cực, tham nhũng, số liệu không chính xác, đánh lừa chúng ta. Báo cáo cử tri, đợt vừa rồi công an đã làm vụ án, xử lý các đối tượng này. Các đối tượng thông đồng với các nhà máy và các trạm lắp đặt, đưa ra những chỉ số báo không chính xác mức độ ô nhiễm. Nếu không như vậy, các nhà máy phải di dời ra chỗ khác. Như vậy, các cảm ứng được đặt không đáp ứng yêu cầu. Hôm nay tôi rất mạnh dạn báo cáo với cử tri như vậy“”.

Xử lý nghiêm tin giả, ngăn chặn lộ lọt thông tin nội bộ

Cử tri Lê Gia Ánh, phường Láng cho rằng, cần xử lý nghiêm minh hành vi sản xuất buôn bán hàng giả, hoàn thiện pháp luật để quản lý hàng giả hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tăng cường kiểm soát giá cả, có phương án xử lý đối với việc “thổi” giá, đầu cơ trục lợi nhất là trong các lĩnh vực bất động sản để ổn định thị trường nhà đất.. Cử tri kiến nghị, các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát, thanh tra các nhà mạng, siết chặt các tin nhắn, cuộc gọi lừa đảo sử dụng AI trái phép, quảng cáo hàng không đúng chất lượng, gây thiệt hại đến tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Về vấn đề này, Tổng Bí thư cho biết: Lo lắng trước tình trạng lừa đảo qua mạng, giả mạo giọng nói bằng AI, hàng kém chất lượng, thổi giá bất động sản... Chúng tôi tiếp tục tiếp thu và sẽ chỉ đạp các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp để đảm bảo an ninh mạng để bảo vệ người dân trên không gian số.

Chắc các cử tri còn nhớ, có thời kỳ “Quan làm báo”, “Dân làm báo” làm loạn xạ, ảnh hưởng ghê gớm đến giai đoạn đầu phát triển. Nhưng sau không ăn thua gì nữa. Bây giờ, chẳng ai còn tin nữa, mất hết tín nhiệm rồi. Hiện nay lại xuất hiện những đối tượng mới.

Những đối tượng này cũng phải xử lý, cũng phải cảnh báo. Thậm chí phải xử lý cả những đối tượng ngay trong nội bộ, những người cung cấp tin giả, cung cấp thông tin để nuôi sống các đối tượng nước ngoài. Cử tri của mình, nếu ai cứ vào những trang đó, thực chất là đang nộp tiền cho họ. Họ sống bằng cái nghề này. Họ liên tục đưa ra những thông tin giật gân, gây hoang mang. Mọi người cứ tin theo, cứ truy cập, và mỗi lần vào mạng là lại nộp cho họ một ít tiền.

Chiều nay, tiếp xúc với cử tri 3 xã Kiến Xương, Lê Lợi, Quang Lịch tỉnh Hưng Yên, Tổng Bí thư Tô Lâm đã giải đáp sự quan tâm của người dân đến lĩnh vực giáo dục cũng như công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết mỗi năm nền kinh tế tạo ra hơn 2 triệu tỷ đồng, nhưng hiện vẫn còn hơn 3.000 dự án chậm triển khai, gây lãng phí nguồn lực với tổng giá trị ước gần 2 triệu tỷ đồng.

“”Phải gỡ được những việc này mới tăng trưởng hai con số. Công tác phòng chống tham nhũng chúng ta đã có nền nếp, nền tảng, đã trưởng thành trong đấu tranh này, chặn đứng được nguy cơ tham nhũng. Nhưng nếu không có sẽ ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ, tồn vong của Đảng, nhân dân không còn tin vào Đảng nữa“”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Không thể biến trường học thành nơi làm dịch vụ thu tiền

Trước phản ánh của nhân dân, cử tri về tình trạng một số Sở giáo dục đang thực hiện liên kết với các công ty, đưa giáo viên bên ngoài vào giảng dạy các môn Tiếng Anh, AI và thu tiền nhiều hơn mức học phí mà Nhà nước đã miễn cho học sinh, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh quan điểm, không thể biến trường học thành nơi làm dịch vụ thu tiền.

“”Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch kiểm tra lại xem bây giờ lại đưa công ty vào để liên kết với nhà trường dạy ngoại ngữ, dạy AI sau đó bắt phụ huynh đóng tiền. Cái đó không được. Có phản ánh nhà nước miễn có 1,2 triệu bây giờ đi học thêm mấy môn này đóng 3 triệu. Rất bất cập“”, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết.

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và tặng quà gia đình ông Nguyễn Trọng Hiếu sinh năm 1948, ở Thôn Quang Trung, xã Kiến Xương, thương binh 81%, các gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn có nhiều nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Theo VTV