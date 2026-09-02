Xã Đông Thành khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 2/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Thành tổ chức khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Tiếp, ở thôn Phú Vinh.

Các đại biểu dự lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết.

Gia đình bà Tiếp thuộc diện hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, sức khỏe yếu. Nhiều năm qua, gia đình sinh sống trong căn nhà tạm đã xuống cấp, không bảo đảm an toàn, nhất là trong mùa mưa bão.

Trước hoàn cảnh của gia đình, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Thành đã vận động Nhân dân trên địa bàn chung tay hỗ trợ xây dựng nhà mới. Công trình nhằm giúp gia đình bà có nơi ở kiên cố, từng bước ổn định cuộc sống.

Phá gỡ căn nhà cũ của gia đình bà Nguyễn Thị Tiếp để xây dựng căn nhà mới khang trang hơn.

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái” và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ đối với công tác an sinh xã hội.

Công trình giúp gia đình bà Tiếp có ngôi nhà kiên cố, ổn định cuộc sống, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Lê Hòa