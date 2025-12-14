Xã biên giới Sơn Thủy quan tâm phát triển đảng viên

Với quyết tâm không để gián đoạn, ngưng trệ việc thực hiện nhiệm vụ, ngay sau khi đi vào hoạt động và hoàn thành Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Thủy đã nhanh chóng lãnh đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó chú trọng công tác phát triển Đảng, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi chi bộ.

Lãnh đạo xã Sơn Thủy dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tại Chi bộ bản Chung Sơn.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Đảng bộ xã Sơn Thủy được thành lập với 19 chi bộ, gồm 8 chi bộ cơ quan, đơn vị và 11 chi bộ bản. Trong đó có 2 chi bộ bản thuộc khu vực biên giới, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Mông, địa hình chia cắt phức tạp, giao thông còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn chưa đồng đều.

Ngay sau khi được kiện toàn tổ chức bộ máy và hoàn thành Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Thủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Trong đó khẩn trương ban hành chương trình hành động toàn khóa, đề ra chỉ tiêu phấn đấu phát triển đảng viên hàng năm và cả nhiệm kỳ. Trước mắt, xã tập trung hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên được giao trong năm 2025.

Ông Lê Đình Xuân, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thủy, cho biết: Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm giúp bổ sung nguồn lực cho Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy xã Sơn Thủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, căn cứ vào nguồn quần chúng ưu tú hiện có, Đảng ủy giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho từng chi bộ thực hiện hàng năm và cả nhiệm kỳ. Chú trọng thực hiện toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, đề cao vai trò, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, cũng như trong lối sống sinh hoạt hàng ngày tại nơi cư trú...

Cụ thể, căn cứ vào thực tiễn địa phương, Đảng ủy xã Sơn Thủy đã chỉ đạo các chi bộ thực hiện đúng quy định phát triển đảng viên. Quan tâm kết nạp Đảng đối với quần chúng ưu tú là công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ; hội viên, đoàn viên tiêu biểu tham gia công tác hội, đoàn thể tại các bản; học sinh sau khi đã tốt nghiệp THPT, thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ... Đồng thời chỉ đạo MTTQ, hội, đoàn thể chính trị - xã hội phát động, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước. Thông qua đó vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, vừa tập hợp rộng rãi, phát hiện đoàn viên, hội viên tích cực, đáp ứng phẩm chất đạo đức, năng lực, để bồi dưỡng, giới thiệu nguồn cho Đảng.

Đối với 2 chi bộ bản biên giới: Mùa Xuân và Xía Nọi, do đặc thù là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Mông, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn hạn chế, Đảng ủy xã đã quan tâm lãnh đạo cấp ủy, ban quản lý, ban công tác mặt trận bản tổ chức vận động, tập hợp thanh niên, hội viên phụ nữ, nông dân tham gia các mô hình phát triển kinh tế. Từ đó phát hiện, bồi dưỡng nhân tố tích cực, đảm bảo trình độ văn hóa theo quy định để giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, phát triển nguồn tại chỗ.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Thủy đã phân công cấp ủy viên thường xuyên về dự sinh hoạt tại các chi bộ để kịp thời nắm bắt, trực tiếp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong triển khai nhiệm vụ được giao, trong đó có công tác phát triển đảng viên. Chỉ đạo cấp ủy các chi bộ thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, quá trình rèn luyện của quần chúng đã tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Từ đó kịp thời giúp đỡ, động viên quần chúng phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện và trưởng thành, vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Đồng thời chỉ đạo Chi bộ Trung tâm dịch vụ công xã tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và mạng xã hội về đạo đức lối sống, lan tỏa những việc làm, nghĩa cử trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua đó nhằm tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, động viên, khích lệ quần chúng rèn luyện, tu tưỡng đạo đức, lối sống, hăng hái tham gia các phong trào của địa phương, phấn đấu được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Cùng với việc quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, phát triển quần chúng để bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Thủy đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm chấn chỉnh tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu gương mẫu, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong các tổ chức đảng, đảng viên. Qua đó không những góp phần ngăn chặn biểu hiện tư tưởng lệch lạc, khuyết điểm, vi phạm, làm trong sạch đội ngũ đảng viên, mà còn tạo thêm động lực, niềm tin để quần chúng phấn đấu vào Đảng.

Với nhiều cách làm hiệu quả, thiết thực, từ khi đi vào hoạt động đến nay, Đảng ủy xã Sơn Thủy đã tổ chức kết nạp 11 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó có 2 đảng viên là người dân tộc Mông. Từ khi đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, xã đã giới thiệu 6 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thủy, ông Lê Đình Xuân cho biết thêm: "Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy xã Sơn Thủy phấn đấu phát triển thêm 50 đảng viên mới đảm bảo chất lượng. Thông qua đó, không chỉ có ý nghĩa làm tăng về số lượng, mà còn từng bước cải thiện thành phần, cơ cấu, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, khắc phục tình trạng “già hóa” ở các chi bộ, nhất là chi bộ bản. Đồng thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn".

Bài và ảnh: Đồng Thành