Vũ Văn Kiên và lời hẹn vàng ở kỳ Đại hội cuối cùng

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X là dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của võ sĩ Pencak Silat Vũ Văn Kiên. Ở lần cuối tham dự đấu trường này, nhà vô địch thế giới đang tập trung cao độ cho mục tiêu giành HCV, như một lời tri ân những người thầy đã đồng hành, dìu dắt anh trong suốt sự nghiệp thể thao đỉnh cao.

Tập trung cao độ cho mục tiêu vàng

Sau khi kết thúc Giải vô địch Pencak Silat Đông Nam Á vào tháng 9/2026, Vũ Văn Kiên nhanh chóng trở lại tập luyện, dành toàn bộ thời gian và tâm sức cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Năm nay, Kiên còn đảm nhận nhiệm vụ kép khi vừa duy trì tập luyện, chuẩn bị cho mục tiêu thi đấu, vừa hỗ trợ công tác huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Việc cùng lúc đảm nhiệm hai vai trò đòi hỏi võ sĩ xứ Thanh phải chủ động sắp xếp thời gian, bảo đảm quá trình chuẩn bị chuyên môn cho kỳ Đại hội quan trọng.

Vũ Văn Kiên hiện đảm nhận nhiệm vụ kép khi vừa duy trì tập luyện, chuẩn bị cho mục tiêu thi đấu, vừa hỗ trợ công tác huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Giai đoạn chuẩn bị vừa qua, võ sĩ xứ Thanh tập trung củng cố nền tảng thể lực thông qua các bài tập chạy, tập tạ và những giáo án chuyên biệt. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm duy trì trạng thái thể chất tốt nhất, đáp ứng yêu cầu thi đấu ở cường độ cao.

Kiên cho biết: “Những tuần vừa qua, tôi đã chuẩn bị sức khỏe và thể lực qua các bài tập chạy, tập tạ. Hiện tại, tôi cảm thấy cơ thể rất tốt, đảm bảo thực hiện các giáo án của ban huấn luyện”.

Khi Đại hội đến gần, trọng tâm tập luyện sẽ chuyển dần sang hoàn thiện kỹ thuật, chiến thuật, nghiên cứu các tình huống thi đấu và khắc phục những hạn chế của bản thân.

Theo Kiên, việc phân tích những ưu, nhược điểm và rút kinh nghiệm từ các trận đấu trước đó sẽ giúp anh có phương pháp tiếp cận hiệu quả hơn khi bước vào tranh tài.

Đây cũng là giai đoạn đòi hỏi sự tập trung cao độ, bởi với một võ sĩ đã nhiều năm chinh chiến ở các giải đấu lớn, kinh nghiệm là lợi thế nhưng không thể thay thế quá trình chuẩn bị chuyên môn kỹ lưỡng.

Kinh nghiệm thích nghi với luật thi đấu mới

Một trong những yếu tố đáng chú ý tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X là việc áp dụng luật thi đấu Pencak Silat mới. Điều này đòi hỏi các võ sĩ phải có sự chuẩn bị phù hợp, từ cách triển khai kỹ thuật đến lựa chọn chiến thuật trong từng trận đấu.

Với Vũ Văn Kiên, đây không phải thử thách hoàn toàn mới. Tại Giải vô địch Pencak Silat châu Á tháng 7/2026, anh đã trực tiếp thi đấu theo luật mới và có cơ hội trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Vũ Văn Kiên giành HCV tại giải Vô địch châu Á năm 2026. Ảnh: NVCC

“Ở giải vô địch châu Á tháng 7 vừa qua đã áp dụng luật thi đấu mới. Bản thân tôi cũng đã được thi đấu và trải nghiệm luật này, qua đó rút ra một số kinh nghiệm để thích nghi và áp dụng vào thi đấu tại Đại hội lần này”, Kiên chia sẻ.

Việc từng trải qua những trận đấu theo luật mới sẽ giúp võ sĩ Thanh Hóa có thêm cơ sở để chuẩn bị, chủ động hơn trong cách tiếp cận đối thủ và xử lý các tình huống trên thảm đấu.

Vũ Văn Kiên là một trong những VĐV giàu kinh nghiệm nhất trong đội hình hiện tại của Pencak Silat Thanh Hóa.

Bên cạnh nền tảng thể lực và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, khả năng vận dụng hiệu quả những điều chỉnh về chuyên môn sẽ là một trong những yếu tố quan trọng đối với mục tiêu chinh phục HCV của Kiên.

Lời tri ân cho lần cuối tham dự Đại hội

Vũ Văn Kiên là một trong những gương mặt giàu thành tích của Pencak Silat Thanh Hóa. Anh từng giành HCV Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, HCV Giải vô địch thế giới năm 2024 và HCV Giải vô địch châu Á năm 2025 và 2026.

Vũ Văn Kiên (bục số 1) giành HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022.

Sau nhiều năm thi đấu và cống hiến, Kiên xác định Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sẽ là lần cuối anh tham dự đấu trường này với tư cách vận động viên.

Quyết định ấy khiến kỳ Đại hội năm nay mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Không chỉ là cuộc cạnh tranh thành tích, đây còn là dịp để võ sĩ xứ Thanh nhìn lại hành trình đã qua và hướng tới một dấu mốc đáng nhớ trước khi khép lại sự nghiệp thi đấu.

Vũ Văn Kiên quyết tâm cao độ hướng tới kỳ Đại hội cuối cùng trong sự nghiệp.

“Tại kỳ Đại hội này, tôi sẽ quyết tâm cao độ để giành thành tích tốt nhất, kết thúc sự nghiệp thi đấu bằng những kỷ niệm đẹp, những dấu ấn khó quên và chuẩn bị bước sang một trang mới”, Kiên bày tỏ.

Đặc biệt, mục tiêu HCV lần này còn mang ý nghĩa như một lời tri ân. Trong hành trình theo đuổi thể thao thành tích cao, Kiên luôn dành sự biết ơn đối với những người thầy đã dìu dắt, hỗ trợ mình, nhất là HLV Nguyễn Văn Hùng.

Vũ Văn Kiên quyết tâm giành HCV tại Đại hội lần này như một sự tri ân gửi đến người thầy Nguyễn Văn Hùng (giữa).

Anh chia sẻ, muốn giành tấm HCV tại Đại hội như một lời cảm ơn đến những người đã đồng hành cùng mình trong suốt sự nghiệp.

Với Vũ Văn Kiên, hành trình chinh phục đỉnh cao tại Đại hội lần thứ X vì thế không đơn thuần là một cuộc đua huy chương. Đó còn là cơ hội để anh khép lại một chặng đường bằng thành tích xứng đáng, trước khi bước sang trang mới của sự nghiệp.

Hoàng Sơn