U17 Việt Nam giành điểm số lịch sử; Diego Simeone phá kỷ lục tồn tại 22 năm
Tiền đạo Xuân Son lọt đề cử Quả bóng vàng châu Á 2026, sánh vai cùng Son Heung-min; David Moyes lập kỷ lục dẫn dắt Everton nhiều trận nhất lịch sử; Diego Simeone phá kỷ lục tồn tại 22 năm, trở thành HLV thắng nhiều trận nhất lịch sử La Liga... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (24/11).
U17 Việt Nam giành điểm số lịch sử sau màn rượt đuổi 3-3 với New Zealand, Mali sớm đoạt vé đi tiếp
Tối 23/11 tại lượt trận thứ hai bảng G FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam đã thi đấu đầy quả cảm để cầm hòa U17 New Zealand với tỷ số 3-3, qua đó giành điểm số lịch sử đầu tiên ở sân chơi này.
U17 Việt Nam 3 lần gỡ hòa. Ảnh: VFF
Ba lần bị đối thủ vươn lên dẫn trước, các học trò của HLV Cristiano Roland vẫn kiên cường bám đuổi nhờ các pha lập công của Nguyễn Lực, Đại Nhân,trước khi Duy Khang bay người đánh đầu ấn định tỷ số ở phút bù giờ thứ hai.
U17 Mali thể hiện sức mạnh tại bảng G. Ảnh: FIFA
Ở trận đấu còn lại của bảng G, U17 Mali tiếp tục khẳng định sức mạnh khi lội ngược dòng đánh bại U17 Bỉ 2-1 nhờ các bàn thắng của Djigui Koïta và Yaya Niang.
Kết quả này giúp Mali có 6 điểm tuyệt đối để sớm giành vé vào vòng knock-out, đồng thời mở ra cục diện đầy kịch tính cho U17 Việt Nam trước cuộc đối đầu với chính đối thủ này ở lượt trận cuối.
Tiền đạo Xuân Son lọt đề cử Quả bóng vàng châu Á 2026, sánh vai cùng Son Heung-min
Tạp chí Sports Weekly (Trung Quốc) vừa công bố danh sách 30 ứng viên tranh giải Quả bóng vàng châu Á 2026, trong đó tiền đạo Nguyễn Xuân Son là đại diện duy nhất của bóng đá Việt Nam góp mặt bên cạnh các ngôi sao hàng đầu châu lục như Son Heung-min, Lee Kang-in hay Daichi Kamada.
Xuân Son lọt vào đề cử giải Quả bóng vàng châu Á.
Thành quả này ghi nhận phong độ bùng nổ của chân sút sinh năm 1997 trong giai đoạn xét duyệt, nổi bật là chức vô địch ASEAN Cup 2026 cùng danh hiệu Vua phá lưới giải đấu và Cúp CLB Đông Nam Á 2025/26.
Cùng với Xuân Son, khu vực Đông Nam Á còn có hai đại diện khác đang chơi bóng tại Đức là Kevin Diks (Indonesia) và Nicolas Mickelson (Thái Lan). Cuộc bình chọn do các nhà báo thể thao quốc tế thực hiện sẽ khép lại vào ngày 30/11 tới để tìm ra người chiến thắng.
Diego Simeone phá kỷ lục tồn tại 22 năm, trở thành HLV thắng nhiều trận nhất lịch sử La Liga
Sau chiến thắng thuyết phục 3-0 của Atletico Madrid trước Getafe tại vòng 13 La Liga hôm 22/11 (nhờ các pha lập công của Alex Baena, Johnny Cardoso và Alejandro Grimaldo), HLV Diego Simeone đã chính thức đi vào lịch sử. Ông có được trận thắng thứ 345 sau 567 trận cầm quân (đạt tỷ lệ 60,8%), qua đó phá vỡ kỷ lục 344 chiến thắng tồn tại suốt 22 năm của người thầy cũ quá cố Luis Aragonés.
HLV Diego Simeone có được trận thắng thứ 345 sau 567 trận cầm quân (đạt tỷ lệ 60,8%).
Khác với Luis Aragonés phải trải qua 756 trận ở 8 CLB khác nhau, toàn bộ 345 thắng lợi của chiến lược gia người Argentina đều gắn liền với Atletico Madrid kể từ khi ông nhậm chức vào cuối năm 2011.
Chia sẻ về cột mốc vĩ đại này,nhà cầm quân 56 tuổi gửi lời tri ân sâu sắc tới gia đình, các học trò cùng ban huấn luyện, đồng thời tự hào đáp trả những định kiến cho rằng đội bóng của ông chỉ biết phòng ngự.
David Moyes lập kỷ lục dẫn dắt Everton nhiều trận nhất lịch sử, nhưng nhận cái kết buồn trước Brentford
Chiến lược gia người Scotland David Moyes vừa chính thức đi vào lịch sử Everton khi cán mốc 593 trận dẫn dắt đội bóng này, vượt qua kỷ lục tồn tại hàng chục năm của huyền thoại Harry Catterick (592 trận).
Moyes vượt qua kỷ lục của Catterick.
Thành tựu ấn tượng này là kết quả của hai giai đoạn gắn bó đầy tận tụy của nhà cầm quân 63 tuổi tại sân Goodison Park: từ thời kỳ xây dựng đội bóng ổn định trong top đầu Ngoại hạng Anh giai đoạn 2002–2013 cho tới lần tái hợp từ tháng 1/2025 để giúp CLB trụ hạng và tìm lại vị thế.
Tuy nhiên, ngày vui trọng đại của Moyes đã bị phủ bóng đen bởi thất bại nặng nề 0-4 của Everton trên sân Gtech Community trước Brentford, một phần vì chiếc thẻ đỏ của Tarkowski. Trận thua đậm này cũng chính thức chấm dứt chuỗi phong độ thăng hoa với 3 chiến thắng trong 4 vòng đấu gần nhất của đội bóng vùng Merseyside.
HS
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