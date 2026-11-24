U17 Việt Nam giành điểm số lịch sử; Diego Simeone phá kỷ lục tồn tại 22 năm

Tiền đạo Xuân Son lọt đề cử Quả bóng vàng châu Á 2026, sánh vai cùng Son Heung-min; David Moyes lập kỷ lục dẫn dắt Everton nhiều trận nhất lịch sử; Diego Simeone phá kỷ lục tồn tại 22 năm, trở thành HLV thắng nhiều trận nhất lịch sử La Liga... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (24/11).

U17 Việt Nam giành điểm số lịch sử sau màn rượt đuổi 3-3 với New Zealand, Mali sớm đoạt vé đi tiếp

Tối 23/11 tại lượt trận thứ hai bảng G FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam đã thi đấu đầy quả cảm để cầm hòa U17 New Zealand với tỷ số 3-3, qua đó giành điểm số lịch sử đầu tiên ở sân chơi này.

U17 Việt Nam 3 lần gỡ hòa. Ảnh: VFF

Ba lần bị đối thủ vươn lên dẫn trước, các học trò của HLV Cristiano Roland vẫn kiên cường bám đuổi nhờ các pha lập công của Nguyễn Lực, Đại Nhân,trước khi Duy Khang bay người đánh đầu ấn định tỷ số ở phút bù giờ thứ hai.

U17 Mali thể hiện sức mạnh tại bảng G. Ảnh: FIFA

Ở trận đấu còn lại của bảng G, U17 Mali tiếp tục khẳng định sức mạnh khi lội ngược dòng đánh bại U17 Bỉ 2-1 nhờ các bàn thắng của Djigui Koïta và Yaya Niang.

Kết quả này giúp Mali có 6 điểm tuyệt đối để sớm giành vé vào vòng knock-out, đồng thời mở ra cục diện đầy kịch tính cho U17 Việt Nam trước cuộc đối đầu với chính đối thủ này ở lượt trận cuối.