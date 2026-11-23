Hoàng Đức tỏa sáng giúp Ninh Bình áp sát ngôi đầu; Pochettino ra mắt ác mộng tại Man Utd

Hoàng Đức tỏa sáng giúp Ninh Bình áp sát ngôi đầu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại CLB Công an TP.HCM; Ánh Viên giành HCB ngày tái xuất Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, dàn kình ngư Việt kiều tỏa sáng; U17 Việt Nam trước cuộc đối đầu U17 New Zealand: Tỉnh táo trước “cái bẫy” kỳ vọng... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (23/11).

Hoàng Đức tỏa sáng giúp Ninh Bình áp sát ngôi đầu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại CLB Công an TP.HCM

Loạt trận muộn vòng 8 LPBank V-League 2026-2027 tối 22/11 khép lại với những chiến thắng kịch tính dành cho Ninh Bình và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

CLB Ninh Bình (áo đỏ) vượt ải SHB Đà Nẵng. Ảnh: Ninh Bình FC

Trên sân Chi Lăng, pha lập công duy nhất của tiền vệ Hoàng Đức ở phút 24 sau đường kiến tạo của Bảo Toàn cùng sự xuất sắc của thủ môn Đặng Văn Lâm đã giúp Ninh Bình vượt qua SHB Đà Nẵng với tỷ số 1-0.

Kết quả này khiến màn ra mắt của tân HLV Lee Young Jin kém vui, đồng thời đưa Ninh Bình vươn lên vị trí nhì bảng với 16 điểm, rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng Nam Định xuống còn 3 điểm.

Kết quả vòng 8 V.League 2026-2027. Ảnh: VPF

Ở trận đấu cùng giờ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng giành trọn 3 điểm nghẹt thở 2-1 trước CLB Công an TP.HCM.

Sau khi Daniel mở tỷ số cho đội chủ nhà và tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức gỡ hòa cho đội khách đầu hiệp hai, sai lầm phòng ngự của Quang Kiệt ở phút 89 đã tạo cơ hội để Antonio ghi bàn ấn định chiến thắng, đưa Hà Tĩnh vươn lên hạng 5 với 14 điểm.

Bảng xếp hạng V.League sau vòng 8. Ảnh: VPF

U17 Việt Nam trước cuộc đối đầu U17 New Zealand: Tỉnh táo trước “cái bẫy” kỳ vọng

Sau màn trình diễn quả cảm ở trận thua sát nút 2-3 trước U17 Bỉ và việc U17 New Zealand thua đậm Mali 0-3, người hâm mộ đang đặt kỳ vọng rất lớn vào một chiến thắng cho U17 Việt Nam ở lượt trận thứ hai bảng G VCK U17 World Cup 2026.

Sau màn trình diễn ở trận ra quân, U17 Việt Nam đang được kỳ vọng rất lớn.

Tuy nhiên, đây lại chính là “cái bẫy” tâm lý nguy hiểm bởi trận đấu với Bỉ cũng bộc lộ nhiều hạn chế ở khâu phòng ngự và kiểm soát thế trận của đội nhà, trong khi đại diện châu Đại Dương chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi.

Việc mặc định U17 Việt Nam ở cửa trên và biến 3 điểm thành nghĩa vụ bắt buộc có thể tạo ra áp lực nặng nề cho dàn cầu thủ mới 16-17 tuổi. Do đó, thầy trò HLV Cristiano Roland cần bước vào trận đấu với sự tỉnh táo, tập trung thi đấu hết khả năng và chắt chiu từng cơ hội thay vì bị cuốn theo những kỳ vọng thiếu cơ sở.

Ánh Viên giành HCB ngày tái xuất Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, dàn kình ngư Việt kiều tỏa sáng

Trong đêm chung kết mở màn môn bơi Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tối 22/11 tại hồ bơi Phú Thọ (TP HCM), kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã có màn tái xuất đầy cảm xúc sau 4 năm rời đường đua xanh.

Ánh Viên (phải) về nhì sau Mỹ Tiên ở chung kết nội dung kết 200m hỗn hợp nữ Đại hội Thể thao toàn quốc tối 22/11/2026 tại hồ bơi Phú Thọ, TP HCM. Ảnh: chụp màn hình

Thi đấu trong màu áo Quân đội ở nội dung 200m hỗn hợp nữ, cô dẫn đầu sau 100m đầu tiên nhưng để đàn em Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh) vượt lên bứt phá và giành HCV với thành tích 2 phút 14 giây 38 (phá kỷ lục Đại hội của chính Ánh Viên), còn Ánh Viên nhận HCB với 2 phút 16 giây 30.

Dù lỡ hẹn với tấm HCV đầu tiên, “tiểu tiên cá” vẫn còn cơ hội ở 4 nội dung sở trường phía trước.

Đêm thi đấu cũng chứng kiến sự bùng nổ của các kình ngư Việt kiều và tài năng trẻ.

Nguyễn Hoa Watson nhận HC vàng nội dung 50m ếch nam Đại hội Thể thao toàn quốc tối 22/11/2026 tại hồ bơi Phú Thọ, TP HCM. Ảnh: chụp màn hình

Nguyễn Hoa Watson (An Giang) xuất sắc đánh bại Phạm Thanh Bảo để giành HCV 50m ếch nam đồng thời phá kỷ lục quốc gia mới với 27 giây 09.

Ở nội dung 100m tự do nam, Lương Jeremie (TP HCM) và Trần Văn Nguyễn Quốc (Đà Nẵng) cùng chạm đích đầu tiên với 50 giây 03 để chia sẻ tấm HCV, trong khi tài năng trẻ Nguyễn Thúy Hiền (Quân đội) lập cú đúp vàng ở cự ly 50m ếch và 100m tự do nữ.

Man Utd thảm bại 0-4 tại Anfield, Pochettino nhận màn ra mắt ác mộng

HLV Mauricio Pochettino có màn ra mắt không thể tồi tệ hơn trên cương vị thuyền trưởng Man Utd khi đội bóng của ông thảm bại 0-4 trước Liverpool trên sân Anfield ngày 22/11.

Matthijs de Ligt mắc nhiều sai lầm trong ngày ra mắt tân HLV trưởng Pochettino.

Bi kịch ập đến ngay phút thứ 8 khi Leny Yoro nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống bọc lót lỗi từ sai lầm của Matthijs de Ligt, tạo cơ hội để Dominik Szoboszlai mở tỷ số từ chấm đá phạt, trước khi Florian Wirtz nhanh chóng nhân đôi cách biệt.

Dù chuyển sang đá 5 hậu vệ để vá lỗ hổng, Man Utd vẫn chơi rời rạc và mắc thêm sai lầm cá nhân, để tài năng trẻ Rio Ngumoha cùng Victor Munoz ghi thêm hai bàn trong hiệp hai. Thất bại đẩy “Quỷ đỏ” chôn chân ở vị trí thứ 19 với 8 điểm, phơi bày cuộc khủng hoảng sâu rộng trước mắt Pochettino.

HS