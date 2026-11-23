Xô đổ kỷ lục Đại hội vẫn lỡ HCV, Phạm Thị Vân chờ bùng nổ ở cự ly nào tiếp theo?

Dù đạt thành tích tốt nhất sự nghiệp, vượt qua kỷ lục Đại hội ở nội dung 100m tự do nữ, Phạm Thị Vân vẫn phải chấp nhận tấm HCB trước màn trình diễn xuất sắc của Nguyễn Thúy Hiền. Tuy nhiên, kình ngư Thanh Hóa vẫn còn cơ hội cạnh tranh HCV ở những nội dung sở trường trong các ngày thi đấu tiếp theo.

Phạm Thị Vân thi đấu đầy quyết tâm ở nội dung mở màn Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Tối 22/11, tại chung kết nội dung 100m tự do nữ môn bơi Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, Phạm Thị Vân đã thi đấu đầy quyết tâm và cán đích với thành tích 56 giây 31, giành HCB. Đây là thông số tốt nhất trong sự nghiệp của kình ngư sinh năm 2005, đồng thời vượt qua kỷ lục Đại hội cũ là 56 giây 99.

Tuy nhiên, thành tích ấn tượng ấy vẫn chưa đủ để Phạm Thị Vân giành HCV khi đối thủ Nguyễn Thúy Hiền (đoàn Quân đội) còn xuất sắc hơn. Kình ngư 18 tuổi về nhất với thời gian 56 giây 10, nhanh hơn Vân 0,21 giây và chính thức thiết lập kỷ lục Đại hội mới.

Theo đánh giá của ban huấn luyện bơi Thanh Hóa, dù chưa thể giành HCV, thành tích của Phạm Thị Vân ở nội dung 100m tự do là rất đáng ghi nhận. Kình ngư xứ Thanh đã thể hiện tốt khả năng chuyên môn, cải thiện thông số cá nhân và vượt qua cột mốc kỷ lục Đại hội trước đó.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, Phạm Thị Vân từng là một trong những gương mặt thi đấu thành công nhất của đoàn Thanh Hóa với 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Hai tấm HCV ở nội dung 50m tự do và 50m bướm cũng giúp bơi lội Thanh Hóa chấm dứt 20 năm chờ đợi danh hiệu cao nhất tại Đại hội.

Đặc biệt, người gần nhất trước đó giành HCV cho bơi Thanh Hóa chính là ông Trịnh Văn Sáng, người thầy trực tiếp dìu dắt Phạm Thị Vân.

HLV Trịnh Văn Sáng (phải) và Phạm Thị Vân (giữa).

Bốn năm sau, Phạm Thị Vân tiếp tục được kỳ vọng đóng góp HCV cho đoàn thể thao Thanh Hóa. Tuy nhiên, sự tiến bộ mạnh mẽ của các đối thủ, đặc biệt là Nguyễn Thúy Hiền, khiến nhiệm vụ này trở nên khó khăn hơn đáng kể.

Nguyễn Thuý Hiền (Quân đội) có màn thể hiện xuất sắc ở nội dung 100m bơi tự do.

Sau tấm HCB ngày ra quân, Phạm Thị Vân vẫn còn 3 nội dung thi đấu. Ngày 23/11, cô sẽ bước vào tranh tài ở cự ly 50m tự do, nội dung từng mang về HCV với thành tích 26 giây 20 tại Đại hội 2022. Tiếp đó, ngày 25/11, Vân tham dự nội dung 50m ngửa, trước khi thi đấu cự ly 50m bướm vào ngày 26/11.

Phạm Thị Vân tiếp tục thi đấu 3 nội dung từ nay đến 26/11.

Trong số này, 50m tự do và 50m bướm tiếp tục được xem là hai nội dung có thể đặt kỳ vọng lớn nhất. Tại Đại hội 2022, Vân từng giành HCV 50m bướm với thành tích 27 giây 58, đồng thời phá kỷ lục quốc gia và kỷ lục Đại hội ở thời điểm đó.

Phạm Thị Vân hướng tới tấm HCV Đại hội ở những nội dung tiếp theo trong những ngày tới.

Theo HLV Trịnh Văn Sáng, Phạm Thị Vân sẽ tiếp tục tập trung, nỗ lực hết sức ở các nội dung còn lại, đặc biệt là hai cự ly sở trường 50m tự do và 50m bướm. Dù đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt, ban huấn luyện vẫn kỳ vọng kình ngư Thanh Hóa phát huy tốt nhất khả năng để hướng tới thành tích cao.

Hoàng Sơn