Võ cổ truyền Thanh Hóa khởi đầu thuận lợi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Ngày 25/11, các võ sĩ Võ cổ truyền Thanh Hóa bước vào tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với những diễn biến đáng chú ý. Tâm điểm là chiến thắng của Trần Thị Hạnh trong lần tái xuất sau 2 năm nghỉ thi đấu. Cùng góp mặt tại Đại hội năm nay còn có em gái ruột Trần Thị Hậu, người từng cùng Hạnh giành HCV cho Thanh Hóa tại kỳ Đại hội cách đây 4 năm.

Các cuộc tranh tài môn Võ cổ truyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra quyết liệt ngay từ những vòng đấu đầu tiên. Trong ngày 25/11, Thanh Hóa có 4 võ sĩ tham gia các hạng cân đối kháng.

Đáng chú ý nhất là sự trở lại của Trần Thị Hạnh ở hạng cân 60–64kg nữ. Sau 2 năm nghỉ thi đấu, đương kim vô địch Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022 một lần nữa bước lên sàn đấu ở sân chơi thể thao lớn nhất cả nước.

Màn tái xuất của Trần Thị Hạnh khởi đầu thuận lợi khi cô giành chiến thắng trước đối thủ đến từ Đồng Nai, qua đó giành quyền vào bán kết ở hạng cân 60-64kg nữ.

Trần Thị Hạnh là chị gái ruột của Trần Thị Hậu, bộ đôi này từng mang về cú đúp HCV cho Võ cổ truyền Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Tại Đại hội lần thứ X, Trần Thị Hậu tiếp tục tranh tài ở hạng cân 64-68kg nữ. Với kinh nghiệm thi đấu và thành tích từng giành được, cô tiếp tục là một trong những gương mặt đáng chú ý của đội tuyển Võ cổ truyền Thanh Hóa.

Ở các trận đấu buổi sáng 25/11, Nguyễn Đăng Mạnh (giáp đỏ) gặp đối thủ đến từ Ninh Bình tại hạng cân 54-57kg nam. Võ sĩ Thanh Hóa không thể hoàn thành mục tiêu giành quyền đi tiếp sau khi gặp chấn thương vai trong quá trình thi đấu. Trong khi đó, Lương Đức Cảnh giành quyền vào vòng đấu tiếp theo ở hạng cân 80-85kg nam mà không phải thi đấu, do đối thủ đến từ Hưng Yên bỏ cuộc vì chấn thương.

Bên ngoài sàn đấu, HLV trưởng Phạm Hữu Châu và ban huấn luyện Võ cổ truyền Thanh Hóa chỉ đạo sát sao các cuộc tranh tài, đồng hành cùng VĐV trong hành trình chinh phục mục tiêu tại Đại hội lần thứ X.

Ngô Hoàng Phong (trái), một trong những VĐV trẻ của Võ cổ truyền Thanh Hóa, thi đấu ở nội dung đối kháng H1. Dù rất nỗ lực, võ sĩ xứ Thanh không thể vượt qua đối thủ trong trận đấu cuối cùng của mình tại Đại hội năm nay.

Võ cổ truyền Thanh Hóa có ngày ra quân tương đối ấn tượng khi các VĐV chủ chốt đều giành chiến thắng, trong đó đáng chú ý là màn tái xuất thành công của Trần Thị Hạnh sau 2 năm nghỉ thi đấu.

Ngày 26/11, các võ sĩ tiếp tục tranh tài ở vòng loại trước khi bước vào vòng bán kết từ ngày 27/11.

Hoàng Sơn