Viettel giới thiệu Hệ sinh thái giải pháp toàn diện, khơi thông “dòng chảy dữ liệu” chuyển đổi số ngành nước

Ngày 16/9/2026, trong khuôn khổ Tuần lễ Nước Việt Nam, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) mang đến hệ sinh thái giải pháp số toàn diện nhằm giúp các doanh nghiệp ngành nước chuẩn hóa và đồng bộ cơ sở dữ liệu. Đây là tiền đề quan trọng giúp doanh nghiệp bứt phá trong lộ trình chuyển đổi mô hình quản trị bền vững theo tiêu chuẩn ESG (Environmental - Social - Governance/Môi trường - Xã hội - Quản trị doanh nghiệp).

Tuần lễ ngành Nước Việt Nam thu hút sự tham gia của 180 tổ chức, doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Từ thách thức phân mảnh dữ liệu nội tại

Vận hành ngành Nước là một chuỗi quy trình phức tạp, kéo dài từ khâu sản xuất, quản trị mạng lưới cho đến quản lý và chăm sóc khách hàng. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã chủ động ứng dụng công nghệ nhưng mới dừng lại ở việc số hóa cục bộ, từng phần. Việc triển khai rời rạc các phần mềm từ nhiều nhà cung cấp khác nhau đã vô tình tạo ra các “ốc đảo dữ liệu” khiến thông tin bị cát cứ, ngắt quãng, thiếu liền mạch. Từ đó khó khăn cho việc xây dựng hệ thống quản trị tổng thể. Đây chính là “nút thắt” lớn nhất cản trở các doanh nghiệp ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Viettel Telecom giới thiệu hệ sinh thái giải pháp số toàn diện nhằm giúp các doanh nghiệp ngành nước chuẩn hóa và đồng bộ cơ sở dữ liệu.

Đến bài toán đồng bộ từ Viettel

Thấu hiểu nhu cầu của doanh nghiệp, Viettel mang đến hệ sinh thái giải pháp số toàn diện được đồng bộ: từ hạ tầng kết nối IoT, nền tảng số cho đến các ứng dụng quản lý chuyên sâu.

Giải pháp của Viettel giúp kết nối các quy trình theo thời gian thực, loại bỏ việc phân mảnh dữ liệu, hình thành một “dòng chảy dữ liệu” xuyên suốt. Đây là nền tảng quan trọng giúp các doanh nghiệp ngành Nước chuyển mình mạnh mẽ sang mô hình quản trị thông minh, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững ESG.

Bốn trụ cột trong hệ sinh thái số ngành nước của Viettel

Một là, hợp thiết bị thông minh và coonng nghệ viễn thông hỗ trợ các doanh nghiệp ngành Nước tự động hóa khâu thu thập dữ liệu từ đồng hồ đo đếm. Thông tin tiêu thụ được truyền trực tiếp về trung tâm theo thời gian thực, giúp doanh nghiệp chủ động phát hiện sự cố rò rỉ, giảm thất thoát nước và điều tiết sản xuất hiệu quả.

Hai là, số hóa toàn bộ quy trình: Tích hợp bộ giải pháp Hợp đồng điện tử, Hóa đơn điện tử, Chữ ký số (Mysign), thanh toán số (Viettel Money) giúp doanh nghiệp chuyển đổi mô hình vận hành, lưu trữ thủ công bằng giấy, thanh toán tiền mặt sang quản trị trên môi trường online. Người dân và doanh nghiệp cùng tiết kiệm thời gian, công sức và thuận tiện trong giao dịch mọi lúc mọi nơi. Đồng thời vẫn đảm bảo chuẩn pháp lý, an toàn bảo mật tuyệt đối.

Ba là, trải nghiệm khách hàng: Thông qua các nền tảng truyền thông số (Tendoo marketing, Tammi OA) và tổng đài thông minh (Voice Brandname), doanh nghiệp Nước dễ dàng thông báo chủ động đến người dân về lịch cấp nước, chỉ số tiêu thụ hay sự cố mạng lưới. Người dân nắm bắt thông tin tức thì, từ đó nâng cao mức độ hài lòng với dịch vụ.

Bốn là, quản trị doanh nghiệp số tập trung: Thông qua nền tảng Tendoo Doanh nghiệp số, Viettel hỗ trợ hợp nhất các phân hệ quản trị nghiệp vụ cốt lõi (CRM, Billing, HRM/HRP). Giải pháp giúp tự động hóa trọn vẹn từ khâu tính cước bậc thang, quản lý công nợ, đến điều hành lực lượng kỹ thuật/ghi số ngoài hiện trường. Dữ liệu kinh doanh và nhân sự được chuẩn hóa trên một màn hình duy nhất, giúp Ban lãnh đạo nắm bắt bức tranh vận hành theo thời gian thực và đưa ra quyết định quản trị chuẩn xác.

Viettel Telecom đồng hành cùng doanh nghiệp ngành Nước xây dựng một hệ sinh thái số có khả năng kết nối và phát triển lâu dài.

Kiến tạo ngành nước thông minh

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện Viettel Telecom cho biết, định hướng của Viettel không chỉ là đưa công nghệ vào từng nghiệp vụ riêng lẻ, mà hướng tới đồng hành cùng doanh nghiệp ngành Nước xây dựng một hệ sinh thái số có khả năng kết nối và phát triển lâu dài: "Nước là tài nguyên vô giá nhưng không vô tận. Thấu hiểu điều đó, Viettel mong muốn hành cùng doanh nghiệp ngành Nước chuyển đổi số từng bước để hướng tới kiến tạo nên một hệ sinh thái tổng thể. Nếu nước là dòng chảy thiết yếu của cuộc sống, thì dữ liệu chính là dòng chảy sinh mệnh tạo nên năng lực vận hành và sức sống của doanh nghiệp trong kỷ nguyên số."

Với cam kết “Công nghệ từ trái tim”, sự tham gia sâu rộng của Viettel không chỉ giúp các doanh nghiệp trong ngành Nước tối ưu hóa được chi phí và năng lực vận hành, mà còn đóng góp trực tiếp vào mục tiêu hiện đại hóa hạ tầng quốc gia, hướng tới một ngành Nước Việt Nam phát triển bền vững.

Quyết Thắng