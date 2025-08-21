Vietjet tăng 10.000 chỗ trên tất cả các đường bay phục vụ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Hân hoan chào đón kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Vietjet sẽ bổ sung thêm 10.000 chỗ trong kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày từ 30/8 đến 2/9. Việc tăng cường chuyến bay nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển lớn của người dân và du khách từ khắp nơi về Hà Nội tham dự đại lễ, đồng thời phục vụ nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng trong dịp lễ.

Các chuyến bay bổ sung được triển khai trên nhiều đường bay kết nối các trung tâm kinh tế, du lịch lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Huế...mang đến cho hành khách nhiều lựa chọn thuận tiện với chi phí hợp lý để cùng gia đình, bạn bè tận hưởng một kỳ nghỉ trọn vẹn.

Đặc biệt, Vietjet cũng dành nhiều chương trình ưu đãi và hoạt động ý nghĩa cho hành khách trong dịp lễ. Từ ngày 18/8 đến 2/9/2025, hành khách mặc áo cờ đỏ sao vàng hoặc áo có chủ đề “80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9” khi bay cùng Vietjet sẽ được giảm 29% giá suất ăn nóng và hàng lưu niệm trên mọi chuyến bay. Ngoài ra, hành khách bay các chặng quốc tế từ Việt Nam đến các quốc gia như Australia, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore... trong thời gian từ 15/9 đến 15/12/2025 còn được tặng thêm 20kg hành lý ký gửi miễn phí.

Trong dịp cao điểm lễ Quốc khánh, lượng khách tại các sân bay dự kiến tăng cao, Vietjet đã chủ động tăng cường nguồn lực và bổ sung nhân sự để hỗ trợ hành khách làm thủ tục nhanh chóng, thuận tiện. Hành khách cũng có thể tiết kiệm thời gian bằng cách làm thủ tục trực tuyến qua ứng dụng Vietjet Air hoặc VNeID trước chuyến bay để có kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trọn vẹn, an toàn và đáng nhớ.

Các chuyến bay Vietjet luôn chào đón người dân và du khách trên những chuyến bay tràn ngập nụ cười, mang đến trải nghiệm bay xanh cùng dịch vụ tận tâm từ phi hành đoàn chuyên nghiệp trên đội tàu bay hiện đại, cùng với thực đơn các món ăn nóng tươi ngon và rất nhiều chương trình văn hoá nghệ thuật ý nghĩa.

NL