Viết thực chất

Ngay sau khi Đại hội XIV của Đảng thành công rất tốt đẹp, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!” ký ban hành Chỉ thị của Bộ Chính trị về triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng (Chỉ thị số 01-CT/TW), yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhanh chóng đưa nghị quyết thành hành động vào cuộc sống, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng tạo nền tảng phát triển đất nước, khẳng định niềm tin với Nhân dân.

Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy đảng khẩn trương quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết thành những hành động ở địa phương, đơn vị, với tinh thần chung phải chuyển mạnh từ “nói” sang “làm”, từ nhận thức thành hành động. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đặc biệt người đứng đầu, phải nêu cao tinh thần gương mẫu đi đầu, biến quyết sách thành hành động thực chất.

Dịp này, cán bộ, đảng viên trong tỉnh đang tập trung viết bài thu hoạch Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây có thể coi là ứng xử mang tính nền tảng, phản ánh nhận thức, ý thức và trách nhiệm về “hành động thực chất” của mỗi cán bộ, đảng viên đối với nghị quyết - văn kiện quan trọng bậc nhất, là định hướng, kim chỉ nam cho cả một nhiệm kỳ.

Nhiều cán bộ, đảng viên coi việc viết bài thu hoạch là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng; là dịp để kiểm tra, củng cố kiến thức nền của bản thân. Bài thu hoạch vì thế được thực hiện “thực chất”, bao gồm trình bày nhận thức sâu sắc nhất của bản thân về nội dung nghị quyết, liên hệ thực tế tại cơ quan/đơn vị và cam kết hành động cá nhân bằng các việc làm, thời gian hoàn thành cụ thể; đồng thời đề xuất các giải pháp khả thi, thực tế, mang tính xây dựng để việc thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả cao tại cơ quan. Cam kết hành động thể hiện rõ tư duy “Dám đổi mới, dám làm, dám chịu trách nhiệm”. Tin tưởng rằng, nhận thức sâu sắc, đúng đắn và “thực chất” sẽ mang đến những “hành động” hiệu quả thiết thực.

Ngược lại, cũng có không ít cán bộ, đảng viên coi việc viết bài thu hoạch là việc làm... “mất thời gian”, nhất là trong bối cảnh thông tin được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội. Vì thế, nội dung bài thu hoạch thường hời hợt, thiếu chiều sâu, thậm chí sao chép lại lẫn nhau. Phần liên hệ thực tiễn không lượng hóa được công việc và cam kết hành động, thiếu tính “chiến đấu” trong việc đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp, nhất là những giải pháp có tính đột phá.

Điều này đặt ra yêu cầu mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ủy ban kiểm tra cần kiểm tra, đánh giá thực chất việc viết thu hoạch. Bên cạnh đó, nhiều cán bộ, đảng viên cũng cho rằng, việc đặt vấn đề viết thu hoạch cũng cần mang tính gợi mở, thay vì hỏi - đáp như một bài thi, để khuyến khích tư duy đổi mới, phản biện của cán bộ, đảng viên.

Nguyên Phong