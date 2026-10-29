[Video] Hướng dẫn rà soát nhiệm vụ, vị trí việc làm

Thực hiện nhiệm vụ rà soát, cập nhật, kiểm chứng thông tin, dữ liệu; xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 – 2031, theo Quyết định số 2034/QĐ-TTg ngày 23/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ; mới đây, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng bộ tài liệu tập huấn, hướng dẫn và thực hành rà soát nhiệm vụ, vị trí việc làm, nhằm xác định công việc, sản phẩm, nhu cầu nhân lực và phương án biên chế giai đoạn 2027 – 2031.

Báo và PTTH Thanh Hóa giới thiệu đến khán giả 3 nội dung trọng tâm trong bộ tài liệu, gồm: (1) Chuẩn bị dữ liệu đầu vào 5 nhóm hồ sơ ; (2) Giới thiệu cẩm nang thực hiện vị trí việc làm; (3) Hướng dẫn nhập liệu trên bộ biểu.

(Video 1: Chuẩn bị dữ liệu đầu vào 5 nhóm hồ sơ)

(Video 2: Giới thiệu cẩm nang thực hiện vị trí việc làm)

(Video 3: Hướng dẫn nhập liệu trên bộ biểu)

VH