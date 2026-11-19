Tăng cường bảo mật, quản lý và sử dụng sản phẩm mật mã đúng quy định

Công tác bảo đảm bảo mật, quản lý sử dụng sản phẩm mật mã đã đạt kết quả cao, hoàn thành đúng theo kế hoạch, tiến độ của Trung ương. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm đến công tác bảo mật, sử dụng sản phẩm mật mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Chiều 19/11, Đoàn công tác Ban Cơ yếu Chính phủ làm việc với Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác bảo đảm bảo mật, quản lý sử dụng sản phẩm mật mã. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Hồ Văn Hương, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì buổi làm việc.

Các đại biểu dự tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 và Đề án số 204, Tỉnh ủy Thanh Hóa luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các ban, bộ, ngành ở Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Cơ yếu Chính phủ, Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền; công tác bảo đảm bảo mật, quản lý sử dụng sản phẩm mật mã đã đạt kết quả cao, hoàn thành đúng theo kế hoạch, tiến độ của Trung ương. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm đến công tác bảo mật, sử dụng sản phẩm mật mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước.

Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác quản lý, cấp phát, bàn giao, thu hồi và triển khai các sản phẩm mật mã được thống nhất và đồng bộ theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu bảo mật thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong tỉnh. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị vận hành ổn định, thông suốt hệ thống mạng mật từ Trung ương đến tỉnh và đến cấp xã phục vụ gửi nhận và xử lý văn bản mật, khai thác và sử dụng các phần mềm dùng chung của Trung ương được nhanh chóng, bí mật, kịp thời, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong các cơ quan đảng khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo những khó khăn còn tồn tại như cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ đôi lúc còn chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong khẳng định: Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh nhất quán quan điểm không chủ quan, lơ là trong bảo mật, quản lý sản phẩm mật mã. Bên cạnh các giải pháp chủ động của tỉnh như chú trọng đào tạo tại chỗ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin; đầu tư, nâng cấp hệ thống bảo mật đa lớp, tăng cường năng lực giám sát và phát hiện sớm các nguy cơ mất an toàn thông tin, việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại, thường xuyên rà soát, đánh giá mức độ an toàn của hệ thống thông tin, xây dựng phương án ứng phó và khắc phục sự cố kịp thời. Qua đó, từng bước củng cố năng lực phòng thủ trên không gian mạng, bảo đảm an toàn dữ liệu, duy trì hoạt động ổn định của các hệ thống thông tin, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh một cách an toàn, bền vững.

Đồng chí đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, phối hợp kiểm tra việc chấp hành quy định quản lý, bảo quản thiết bị, tài liệu mật; tập huấn kỹ thuật và xử lý sự cố gắn với công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ Hồ Văn Hương phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ Hồ Văn Hương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những kết quả đạt được của tỉnh Thanh Hóa trong công tác bảo mật và chuyển đổi số.

Đồng chí đề nghị tỉnh nhanh chóng cụ thể hóa các kiến nghị, kết luận của đoàn công tác vào thực tiễn; chú trọng tập huấn, bố trí hợp lý lực lượng cơ yếu kiêm nhiệm ở cơ sở; tăng cường quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả các sản phẩm mật mã được giao.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ giao các cơ quan tham mưu của Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp thu đầy đủ để nghiên cứu, tham mưu giải quyết theo thẩm quyền.

Quốc Hương