Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ hội thảo khoa học cấp quốc gia về nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển

Chiều 19/11, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo kết quả chuẩn bị Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển - từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Thanh Hóa”.

Đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội thảo dự kiến tổ chức vào ngày 28/11/2026 tại Khách sạn Mường Thanh kết nối trực tuyến tới các ban, sở, ngành cùng 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến hội thảo sẽ đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ngành ở Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, lãnh đạo 22 tỉnh, thành phố cùng các chuyên gia, nhà khoa học.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội thảo nhằm đánh giá bước đầu quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Thanh Hóa, làm rõ kết quả, vướng mắc trong tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, chất lượng cán bộ, chuyển đổi số và huy động nguồn lực. Qua đó, thúc đẩy chuyển dịch từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị và kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Đặc biệt, trên cơ sở tổng kết thực tiễn, hội thảo tập trung nhận diện những vấn đề mang tính chuyển tiếp trong quá trình tổ chức mô hình mới và những vấn đề có tính thể chế, cơ cấu, lâu dài, từ đó đề xuất các giải pháp khả thi nhằm tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Giám đốc Sở Nội vụ Lê Ngọc Hợp báo cáo công tác chuẩn bị hội thảo.

Đến nay tỉnh đã hoàn thành 7/10 nội dung công việc trọng tâm. Ban Tổ chức đã tiếp nhận 268 bài tham luận; Hội đồng Khoa học hoàn tất phản biện và tuyển chọn 112 bài chất lượng đưa vào Kỷ yếu Hội thảo.

Trong chương trình làm việc, ngoài phiên khai mạc, bế mạc và 4 báo cáo chuyên đề trọng tâm, hội thảo sẽ tổ chức phiên tọa đàm chuyên sâu với 10 diễn giả và bình luận trực tiếp từ các đại biểu.

Bên lề hội thảo, các đại biểu sẽ tham gia các hoạt động khảo sát thực tế, dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Hiện công tác chuẩn bị cho hội thảo đang được khẩn trương hoàn tất. Công tác hậu cần, lễ tân, an ninh, tuyên truyền được các đơn vị chức năng xây dựng phương án cụ thể bảo đảm hội thảo diễn ra trang trọng, thiết thực và hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương của các sở, ngành, đơn vị chức năng trong công tác chuẩn bị phục vụ hội thảo; đồng thời nhấn mạnh: Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển - từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Thanh Hóa” là sự kiện chính trị - khoa học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là dịp để tổng kết thực tiễn, nhận diện các “điểm nghẽn” và đề xuất với Trung ương những kiến nghị hoàn thiện thể chế; đồng thời quảng bá hình ảnh, khẳng định vị thế của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại hội nghị.

Để hội thảo diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các phần việc được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo công tác hậu cần, lễ tân, đón tiếp đại biểu; bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, mỹ quan đô thị. Đồng thời lưu ý các cơ quan báo chí của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện, tạo sức lan tỏa sâu rộng về quyết tâm đổi mới tư duy quản trị, kiến tạo phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

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