Vạn Lộc khai thác hiệu quả tiềm năng thủy, hải sản

Phát huy lợi thế vùng ven biển, xã Vạn Lộc đang tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng thủy, hải sản, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng trong khai thác và nuôi trồng. Với sản lượng thủy, hải sản đạt trên 36.800 tấn mỗi năm, ngành kinh tế mũi nhọn này không chỉ tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Sau chuyến ra khơi, tàu về cập bến tại xã Vạn Lộc.

Cơ sở chế biến hải sản Chiến Hương, thôn Minh Thắng chuyên cung cấp các mặt hàng hải sản tươi sống cho người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, với số lượng từ 2 - 3 tấn/năm. Chị Bùi Thị Hương, chủ cơ sở cho biết: “Tôi tham gia kinh doanh mặt hàng hải sản tươi sống, đến nay đã được hơn 2 năm. Các loại hải sản như mực, tôm, bề bề... được tôi thu mua trực tiếp từ các tàu khai thác vừa cập bến. Sản phẩm hải sản đóng hộp của cơ sở luôn được đông đảo khách hàng trong và ngoài tỉnh đón nhận. Ngoài đem lại doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm, cơ sở còn tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động, với mức thu nhập dao động từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng”.

Không chỉ phát triển khai thác, chế biến, người dân Vạn Lộc còn chủ động chuyển đổi phương thức nuôi trồng để nâng cao hiệu quả kinh tế. Gia đình ông Trần Văn Tần ở thôn Đông Hải nhận thầu 10ha tại khu đồng nuôi tôm công nghiệp của xã để phát triển mô hình thủy sản tổng hợp. Thay vì nuôi thâm canh với chi phí đầu tư lớn, ông lựa chọn hình thức quảng canh cải tiến, lấy cua và tôm sú làm đối tượng nuôi chủ lực. Để nâng cao hiệu quả, gia đình ông Tần chú trọng cải tạo hệ thống ao nuôi, chủ động nguồn nước, vệ sinh môi trường và lựa chọn con giống chất lượng. Từ tháng 3 hằng năm, gia đình ông bắt đầu thả nuôi. Sau khoảng 5 tháng, tôm sú đạt trọng lượng khoảng 30 con/kg và được thu hoạch cuốn chiếu. Nhờ áp dụng hình thức quảng canh cải tiến, sản phẩm đạt chất lượng tốt, được thương lái thu mua ngay tại ao với giá từ 350.000 - 400.000 đồng/kg. Bình quân mỗi ao cho sản lượng khoảng 2 tạ, mang lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho gia đình.

Xã Vạn Lộc được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ các xã: Ngư Lộc, Đa Lộc, Minh Lộc, Hải Lộc và xã Hưng Lộc. Toàn xã hiện có 415 phương tiện khai thác (trong đó có 142 tàu dài từ 15m trở lên; 154 tàu từ 12- 15m và 119 tàu dưới 12m). Hằng năm, sản lượng khai thác hải sản của xã đạt trên 26.000 tấn. Bên cạnh đó, với diện tích nuôi trồng 900ha (tôm, ngao, cua...) thu hút 700 hộ tham gia, đóng góp sản lượng thu hoạch hàng năm đạt 11.000 tấn. Nguồn nguyên liệu dồi dào tại chỗ là điều kiện lý tưởng để nghề chế biến, kinh doanh hải sản phát triển mạnh mẽ với gần 100 hộ tham gia.

Ông Hà Văn Tùng, Trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Vạn Lộc, cho biết: “Phát triển thủy, hải sản là ngành kinh tế mũi nhọn được địa phương đặc biệt quan tâm. Ngành không chỉ giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động với mức thu nhập ổn định từ 5 đến 15 triệu đồng/người/tháng mà còn thúc đẩy kinh tế hộ gia đình phát triển vững chắc. Nhiều hộ làm nghề chế biến, kinh doanh và khai thác hải sản đạt thu nhập hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng/năm. Để bảo đảm mục tiêu tổng sản lượng khai thác năm 2026 đạt 25.900 tấn, cùng với việc tiếp tục tuyên truyền, vận động ngư dân vươn khơi bám biển, địa phương sẽ triển khai đồng bộ các chính sách khuyến khích phát triển chế biến và dịch vụ hậu cần nghề cá. Bên cạnh đó, xã tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)”.

Bài và ảnh: Minh Xuyên