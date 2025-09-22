Vận hành an toàn công trình thủy điện trên sông Mã

Những năm gần đây, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng phức tạp, khó lường, ngành công thương, các đơn vị khai thác thủy điện cùng chính quyền các địa phương đã có nhiều giải pháp bảo đảm an toàn các công trình thủy điện trên sông Mã, góp phần nâng cao hiệu quả chống lũ, giảm lũ cho hạ du, cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt.

Cán bộ Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 theo dõi vận hành công trình tại phòng trung tâm điều khiển.

Nằm trên địa bàn xã Cẩm Thạch, Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 12/2018, công suất lắp máy 28,8MW, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp điện cho hệ thống lưới điện quốc gia và đặc biệt là điều tiết lũ, cấp nước cho hạ du. Thời gian qua, đơn vị đã triển khai nhiều phương án nhằm chủ động vận hành công trình an toàn, sẵn sàng phòng chống thiên tai.

Ngay từ đầu năm, nhà máy đã xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) gắn với các kịch bản thời tiết cực đoan; phối hợp với chính quyền, đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền, diễn tập PCTT&TKCN.

Hàng năm, nhà máy thực hiện quan trắc để đo độ lún, thấm và chuyển dịch của công trình; bảo dưỡng hệ thống nâng, hạ cánh van đập tràn theo quy trình, quy định; định kỳ kiểm tra các mốc, cột thủy chí, các biển báo, phát quang bụi rậm xung quanh đê hồ chứa. Những hạng mục này nhằm đảm bảo khả năng vận hành an toàn, liên tục của nhà máy ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt.

Đồng thời, nhà máy phối hợp với các xã vùng lòng hồ kiểm tra, quản lý chặt chẽ, không để người dân, tàu thuyền đi vào khu vực lòng hồ trong thời điểm mưa bão, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ; tiến hành xả lũ khi cần thiết; khi vận hành điều tiết xả lũ tuân thủ các quy định để bảo đảm an toàn về người, tài sản của người dân.

Ông Nguyễn Thế Nhật, Giám đốc Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 cho biết: “Công ty đã áp dụng các phần mềm ứng dụng công nghệ hỗ trợ công tác quản lý, vận hành an toàn, hiệu quả công trình. Chủ trương của ban lãnh đạo là chủ động nâng cao tinh thần cảnh giác và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai nhằm bảo đảm an toàn cho người dân ở vùng hạ du cũng như phục vụ hiệu quả công tác sản xuất trên địa bàn. Khi có thông tin mưa bão, đơn vị bố trí nhân lực trực hợp lý, đủ quân số, túc trực 24/24 giờ tại nơi quy định. Phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng” luôn sẵn sàng kích hoạt”.

Nhà máy Thủy điện Bá Thước 1 (công suất 60MW) và Nhà máy Thủy điện Bá Thước 2 (công suất 80MW) thuộc Công ty CP Thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa được xây dựng tại sông Mã, đoạn qua xã Thiết Ống và xã Quý Lương. Quá trình vận hành, 2 nhà máy tuân thủ theo quy định vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã. Đơn vị đã thực hiện rà soát các phương án ứng phó thiên tai, phương án khẩn cấp, chuẩn bị vật tư đầy đủ trước mùa mưa lũ. Quy trình vận hành, các thao tác thiết bị được tuân thủ theo đúng quy trình, quy định của ngành; bảo đảm trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân. Trong ca trực, việc kiểm tra, phân tích thông số được thực hiện thường xuyên nhằm nhanh chóng phát hiện những thay đổi, bất thường để có giải pháp khắc phục nhanh nhất.

Ông Đỗ Duy Hùng, Giám đốc Công ty CP Thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa, cho biết: “Các nhà máy thực hiện rà soát phương án thông tin liên lạc, bảo đảm thông suốt trong mọi tình huống; tuân thủ thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, công trình, đập, hồ chứa và vùng hạ du; xây dựng các tình huống có thể xảy ra và có biện pháp xử lý; chuẩn bị thực hiện tốt theo phương châm “4 tại chỗ”; thực hiện nghiêm quy trình vận hành, xả lũ an toàn”.

Trên địa bàn tỉnh có 11 dự án thủy điện đã đi vào vận hành phát điện với tổng công suất 607,7MW, gồm các thủy điện: Cửa Đạt (97MW); Bá Thước 2 (80MW); Dốc Cáy (15MW); Trung Sơn (260MW), Bá Thước 1 (60MW), Bái Thượng (6MW), Xuân Minh (15MW), Thành Sơn (30MW), Cẩm Thủy 1 (28,8MW); Trí Năng (5,4MW) và Trung Xuân (10,5MW). Các nhà máy thủy điện đang vận hành trên địa bàn tỉnh trung bình hàng năm cung cấp lên lưới điện quốc gia khoảng 3 tỷ kwh.

Để đảm bảo vận hành an toàn các công trình thủy điện, chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống thiên tai, Sở Công Thương đã chỉ đạo các chủ hồ đập thủy điện thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình trạng đập; các thiết bị, công trình xả lũ, cửa nhận nước... và khắc phục kịp thời các khuyết điểm (nếu có); yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan, bất thường khi hồ đã tích đầy nước; chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để khắc phục kịp thời sự cố, thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian nhanh nhất; theo dõi, giám sát, cung cấp số liệu cho các cơ quan chức năng theo quy định; thông tin cảnh báo đảm bảo an toàn cho vùng hạ du khi xả lũ; triển khai phương án đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, đặc biệt là hệ thống thông tin liên lạc, quan trắc, cảnh giới tại khu vực nguy hiểm; đảm bảo cảnh báo kịp thời đến chính quyền, người dân khu vực chịu ảnh hưởng nhất là trong các tình huống xả lũ khẩn cấp.

Sở Công Thương thường xuyên thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các chủ hồ đập thủy điện thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định của Chính phủ, Bộ Công Thương và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh trong việc đảm bảo an toàn công trình thủy điện. Sở cũng chỉ đạo, giám sát các chủ hồ đập thủy điện trong công tác vận hành công trình tuân thủ theo đúng quy trình vận hành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 214/2018/QĐ-TTg ngày 13/2/2018.

Đến nay, các công trình thủy điện trên sông Mã đang vận hành hiệu quả, đảm bảo an toàn liên hồ chứa, kịp thời ứng phó khi có tình huống đột xuất xảy ra và an toàn cho người dân trên địa bàn khu vực ven bờ sông Mã.

Bài và ảnh: Anh Tuân