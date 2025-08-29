Vận hành 60 trạm bơm tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp

(Baothanhhoa.vn) - Để giảm thiểu thiệt hại nông nghiệp do bão số 5 và mưa lũ gây ra, các công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đang tích cực vận hành các trạm bơm tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và các khu vực xảy ra ngập lụt.

Để giảm thiểu thiệt hại nông nghiệp do bão số 5 và mưa lũ gây ra, các công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đang tích cực vận hành các trạm bơm tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và các khu vực xảy ra ngập lụt.

Trạm bơm Đồng Kha đang vận hành hết công suất.

Trạm bơm Dân Quyền duy trì vận hành 24/24h.

Trạm bơm tiêu úng Cầu Khải vận hành 10 cửa xả.

Đến sáng 29/8, các công ty đang vận hành 60 trạm bơm tiêu nước với 243 máy bơm hoạt động liên tục. Trong đó, Công ty TNHH MTV Sông Chu 37 trạm với 123 máy bơm; Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã 16 trạm với 77 máy bơm; Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Sông Mã 7 trạm với 43 máy bơm.

Ngoài ra, các đơn vị còn vận hành các cống tiêu nước ra các cửa sông để tiêu thoát nước cho diện tích cây trồng và khu dân cư bị ngập lụt.

Đối với các xã của huyện Thạch Thành (cũ) đang bị ngập nặng, Công ty TNHH MTV Sông Chu vận hành 6 trạm bơm liên tục trong 24/24h để tiêu úng. Cùng với đó, 100% cán bộ vận hành được huy động, sẵn sàng phương án khi nước sông Bưởi dâng cao.

Theo tổng hợp của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, đến ngày 29/8 do ảnh hưởng của bão số 5 đã gây ngập, đổ ngã 12.827 ha lúa; 2.521 ha hoa màu, rau màu; 2.592 ha cây trồng hàng năm...

Lê Hợi


