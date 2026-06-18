Ứng dụng nội soi 3D-4K-ICG trong phẫu thuật cắt thành công khối u tuyến thượng thận

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa phẫu thuật nội soi thành công cắt bỏ khối u tuyến thượng thận phải kích thước lớn cho một nữ bệnh nhân 45 tuổi. Đặc biệt, ca phẫu thuật được thực hiện với sự hỗ trợ của hệ thống nội soi 3D-4K-ICG hiện đại, góp phần nâng cao độ chính xác, bảo đảm an toàn và tối ưu hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phẫu thuật cắt khối u tuyến thượng thận cho bệnh nhân.

Bệnh nhân là chị Lê Thị V., 45 tuổi, trú tại xã Xuân Lập. Theo người nhà cho biết, trong thời gian gần đây chị thường xuyên xuất hiện các cơn đau âm ỉ vùng hông lưng phải kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc hằng ngày. Nhận thấy tình trạng không thuyên giảm, gia đình đã đưa bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi được thăm khám lâm sàng, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner), các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối u tuyến thượng thận phải kích thước khoảng 4x5cm. Đây là khối u có kích thước tương đối lớn, chưa xác định được bản chất lành tính hay ác tính, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục phát triển gây chèn ép các cơ quan lân cận hoặc ảnh hưởng đến chức năng nội tiết của cơ thể. Trước tình trạng trên, bệnh nhân được chỉ định nhập viện để theo dõi và phẫu thuật loại bỏ khối u, đồng thời lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm giải phẫu bệnh nhằm xác định chính xác bản chất tổn thương.

Sau khi hội chẩn chuyên khoa Ngoại Tiết niệu, các bác sĩ thống nhất lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội soi sau phúc mạc kết hợp hệ thống nội soi 3D-4K-ICG để cắt bỏ toàn bộ tuyến thượng thận phải cùng khối u. Đây được đánh giá là phương án tối ưu, giúp bảo đảm lấy bỏ triệt để tổn thương trong khi vẫn hạn chế tối đa xâm lấn đối với người bệnh.

Hệ thống nội soi 3D-4K-ICG hiện là một trong những công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực phẫu thuật nội soi hiện đại. Công nghệ này kết hợp đồng thời ba yếu tố gồm hình ảnh không gian ba chiều (3D), độ phân giải siêu nét 4K và thuốc nhuộm huỳnh quang Indocyanine Green (ICG). Nhờ khả năng hiển thị hình ảnh rõ nét, chân thực và chi tiết, hệ thống giúp phẫu thuật viên quan sát tốt hơn các cấu trúc giải phẫu, nhận diện chính xác ranh giới khối u cũng như hệ thống mạch máu liên quan. Đặc biệt, dưới ánh sáng huỳnh quang chuyên biệt, thuốc nhuộm ICG cho phép đánh giá tưới máu mô, xác định chính xác các cấu trúc cần bảo tồn và hỗ trợ kiểm soát mạch máu hiệu quả. Điều này giúp giảm nguy cơ tổn thương các cơ quan lân cận, hạn chế mất máu và nâng cao mức độ an toàn trong phẫu thuật. Đối với người bệnh, việc ứng dụng công nghệ nội soi 3D-4K-ICG mang lại nhiều lợi ích như ít đau sau mổ, giảm lượng máu mất trong phẫu thuật, hạn chế nguy cơ biến chứng, thời gian nằm viện ngắn và phục hồi nhanh hơn so với các phương pháp truyền thống.

PGS.TS.BS Trương Thanh Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, trưởng kíp phẫu thuật cho biết: “Việc ứng dụng công nghệ nội soi huỳnh quang ICG giúp phẫu thuật viên nhận diện rõ hơn các cấu trúc giải phẫu và hệ thống mạch máu trong quá trình phẫu thuật. Đây là công nghệ hiện đại, góp phần nâng cao độ chính xác, tăng tính an toàn, giảm mất máu, giảm thời gian phẫu thuật và hỗ trợ người bệnh phục hồi nhanh hơn sau mổ. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã ứng dụng ICG trong phẫu thuật nội soi không chỉ ở chuyên ngành tiết niệu mà còn trong chuyên ngành tiêu hóa, mang lại nhiều lợi ích về mặt kỹ thuật và hiệu quả điều trị”.

Trong quá trình phẫu thuật, với sự hỗ trợ của hệ thống nội soi 3D-4K-ICG, các bác sĩ đã tiến hành bóc tách cẩn thận khối u, nhận diện rõ các mốc giải phẫu và kiểm soát cuống mạch tuyến thượng thận bằng Hem-o-lock trước khi cắt toàn bộ tuyến thượng thận phải cùng khối u. Sau khi lấy bệnh phẩm ra ngoài, ê-kíp tiếp tục kiểm tra kỹ trường mổ, bảo đảm cầm máu an toàn, đặt dẫn lưu hố mổ và đóng các vị trí đặt trocar theo đúng quy trình kỹ thuật. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, khối u được cắt bỏ hoàn toàn. Sau mổ, tình trạng bệnh nhân ổn định, các chỉ số sinh tồn tốt và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại khoa. Bệnh phẩm đã được gửi làm xét nghiệm giải phẫu bệnh nhằm xác định chính xác bản chất khối u, từ đó xây dựng kế hoạch theo dõi và điều trị phù hợp trong giai đoạn tiếp theo.

Theo các chuyên gia, tuyến thượng thận là cơ quan nội tiết nhỏ nhưng đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với cơ thể, tham gia sản xuất nhiều loại hormone liên quan đến chuyển hóa, huyết áp, đáp ứng stress và cân bằng nội môi.

PGS.TS.BS Trương Thanh Tùng cho biết thêm: “Các khối u tuyến thượng thận thường diễn biến âm thầm, ít có triệu chứng đặc hiệu nên rất dễ bị bỏ sót. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ trong quá trình khám sức khỏe định kỳ hoặc thực hiện các chẩn đoán hình ảnh vì những lý do khác. Khi khối u phát triển lớn, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như đau hông lưng kéo dài, tăng huyết áp khó kiểm soát, hồi hộp, tim đập nhanh, đổ mồ hôi nhiều hoặc các biểu hiện rối loạn nội tiết”.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân không nên chủ quan trước những dấu hiệu bất thường của cơ thể, đặc biệt là tình trạng đau vùng hông lưng kéo dài không rõ nguyên nhân, tăng huyết áp khó kiểm soát hoặc các biểu hiện liên quan đến rối loạn nội tiết. Việc khám sức khỏe định kỳ và thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh khi có chỉ định sẽ giúp phát hiện sớm các bệnh lý tuyến thượng thận, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị và hạn chế nguy cơ biến chứng.

Bài và ảnh: Hà Phương