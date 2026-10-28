Ứng dụng khoa học công nghệ nâng tầm giá trị nông sản ở xã Yên Thọ

Trong bối cảnh nền nông nghiệp ngày càng hướng tới phát triển bền vững, việc ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) vào sản xuất và chế biến nông sản ở xã Yên Thọ không chỉ góp phần nâng cao giá trị sản xuất, giảm chi phí lao động mà còn tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Mô hình trồng rau, củ, quả trong nhà lưới của anh Nguyễn Hữu Linh, thôn Xuân Mới (xã Yên Thọ).

Trên diện tích 4.000m2, từ năm 2022, anh Nguyễn Hữu Linh, thôn Xuân Mới đã đầu tư hơn 3 tỷ đồng để xây dựng nhà lưới trồng dưa Kim Hoàng hậu, dưa lưới và các loại cà chua, cà tím. Áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt cũng giúp giảm sức lao động và có thể dễ dàng kiểm soát, điều chỉnh lượng nước tưới và chất dinh dưỡng cho cây trồng sinh trưởng tốt. Mô hình trồng gối vụ liên tục các loại rau, củ, quả và cũng thu hoạch được sản lượng lớn, đem lại lợi nhuận khoảng 400 triệu đồng/năm.

Anh Linh cho biết: “Tôi từng học ở Học viện Nông nghiệp Việt Nam, và cũng từng có 1 năm trải nghiệm làm nông nghiệp công nghệ cao ở Israel qua kênh thực tập sinh khi đang còn là sinh viên, nên có sẵn kiến thức về làm nông nghiệp công nghệ cao. Sau khi tốt nghiệp đại học trở về quê hương, nhận thấy nhu cầu sử dụng nông sản sạch của người dân ngày càng cao nên tôi đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ nằm trong vùng quy hoạch rau an toàn của xã, đầu tư xây dựng nhà lưới cùng với hệ thống tưới theo công nghệ Israel để trồng các loại rau, củ, quả".

Nhận thấy tiềm năng, lợi thế là địa phương có diện tích trồng cây dong riềng khá lớn, từ nhiều năm nay HTX Dịch vụ nông nghiệp Yên Lạc đã đầu tư xây dựng nhà xưởng, máy móc để phát triển sản phẩm miến dong. Ông Phạm Công Bảo, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Yên Lạc, cho biết: “Để làm ra sản phẩm có chất lượng tốt, được người tiêu dùng lựa chọn, chúng tôi đã hướng dẫn các hộ trồng cây dong riềng đúng quy trình, từ khâu chọn cây giống phải bảo đảm chất lượng, đến kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch. Cùng với đó, sản phẩm cũng được sản xuất theo quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và 100% là từ củ dong riềng trồng, không pha trộn bột, chất bảo quản".

Để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, HTX Dịch vụ nông nghiệp Yên Lạc đã đầu tư máy trộn bột, máy cắt miến, máy sấy, máy đóng gói và đăng ký mã số, mã vạch, có tem truy xuất nguồn gốc, đăng ký bán hàng trên các trang thương mại điện tử. Năm 2021, sản phẩm miến dong Yên Lạc được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, được nhiều khách hàng tin tưởng, lựa chọn.

Trên địa bàn xã Yên Thọ hiện có 6 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng KHCN vào sản xuất mang lại hiệu quả cao, tiêu biểu như: Mô hình trồng nấm, mắc ca và mô hình trồng các loại cây ăn quả tập trung... Ông Bùi Văn Phúc, Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Yên Thọ, cho biết: “Hầu hết các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng KHCN trên địa bàn xã đều đang phát huy hiệu quả, có khả năng nhân rộng, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng và hình thành các vùng sản xuất tập trung, hướng tới một nền nông nghiệp sản xuất theo hướng hàng hóa. Xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh, HTX đẩy mạnh ứng dụng KHCN trong phát triển nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và giảm bớt sức lao động. Xã cũng phối hợp với các đơn vị liên quan mở các lớp tập huấn trang bị kỹ năng số cho người sản xuất, hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ nông sản trên môi trường trực tuyến, xử lý đơn hàng, thanh toán không dùng tiền mặt. Ngoài ra, xã đã hỗ trợ, khuyến khích các chủ thể sản xuất xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm nông sản chủ lực, tích cực tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt