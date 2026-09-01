Ukraine vận động Mỹ ủng hộ dự luật trừng phạt Nga

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Ukraine sẽ cử quan chức phụ trách vấn đề trừng phạt Vladyslav Vlasiuk tới Washington trong tuần này để vận động Hạ viện Mỹ ủng hộ dự luật tăng cường trừng phạt Nga, trong bối cảnh dự luật đã được Thượng viện thông qua nhưng chưa nhận được sự đồng thuận tại Hạ viện.

Ông Vladyslav Vlasiuk phát biểu tại cuộc họp báo ở Đại sứ quán Ukraine tại Washington, D.C., Mỹ, ngày 4/6/2025. Ảnh: Reuters.

Ông Vlasiuk, Ủy viên trừng phạt của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết ngày 1/9 ông sẽ tới Washington và dự kiến có các cuộc gặp với một số nghị sĩ Quốc hội Mỹ. Theo hai trợ lý nghị sĩ, ông Vlasiuk sẽ kêu gọi ủng hộ “Đạo luật Lindsey O. Graham về trừng phạt Nga và Iran năm 2026”.

Dự luật đề xuất áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Nga, đồng thời trao cho Tổng thống Mỹ quyền áp mức thuế cao đối với Trung Quốc, Ấn Độ và một số quốc gia khác nhằm gây sức ép để các nước này giảm phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt của Nga.

Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật ngày 7/8 với 86 phiếu thuận và 11 phiếu chống. Tổng thống Donald Trump ủng hộ dự luật. Tuy nhiên, Hạ viện chưa ấn định thời điểm bỏ phiếu do một số nghị sĩ, đặc biệt thuộc đảng Dân chủ, lo ngại các điều khoản về thuế quan có thể làm tăng chi phí đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries cho biết đảng này chưa thống nhất lập trường về dự luật. Ông cảnh báo việc trao thêm quyền áp thuế và trừng phạt cho Tổng thống Trump có thể dẫn đến nguy cơ lạm dụng quyền lực.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ (Điện Capitol) ở thủ đô Washington, ngày 28/8/2026. Ảnh: AP.

Trong khi đó, một số nghị sĩ phản đối cho rằng Tổng thống Trump đã có đủ thẩm quyền để áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga mà không cần thêm luật mới.

Nếu được Hạ viện thông qua và Tổng thống Trump ký ban hành, dự luật sẽ cho phép Tổng thống áp mức thuế lên tới 100% đối với các quốc gia mua nhiều năng lượng của Nga, trong đó có Ấn Độ, Nhật Bản và một số nước thành viên Liên minh châu Âu (EU). Tổng thống cũng có quyền quyết định dỡ bỏ các mức thuế này.

Theo Reuters, dự luật nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với Moskva bằng cách hạn chế nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng, qua đó gây khó khăn cho việc tài trợ cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Việc Ukraine thúc đẩy dự luật diễn ra trong bối cảnh Kiev và các khu vực lân cận liên tục hứng chịu các đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) trong những ngày gần đây, khiến hàng chục người thiệt mạng và nhiều nhà dân bị hư hại.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.