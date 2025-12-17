U23 Việt Nam sẵn sàng gây bất ngờ cho Thái Lan ở Chung kết SEA Games 33; Ousmane Dembele giành The Best 2025

HLV Kim Sang-sik còn “bài tẩy”: U23 Việt Nam sẵn sàng gây bất ngờ cho Thái Lan ở Chung kết SEA Games 33

Chiến thắng 2-0 trước U23 Philippines giúp U23 Việt Nam toàn thắng 10 trận liên tiếp dưới thời HLV Kim Sang-sik, khẳng định lối chơi thực dụng, chặt chẽ và khả năng ứng biến chiến thuật tài tình của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

U.23 Việt Nam toàn thắng ở giải chính thức suốt 6 tháng qua.

HLV Kim được đánh giá cao ở khả năng đọc trận đấu và dùng người dự bị để định đoạt cục diện, với 8/10 trận gần nhất được định đoạt trong hiệp 2. Điều này cho thấy đội luôn nhập cuộc thăm dò và tung đòn khi đã “nắm thóp” đối thủ.

Trong trận chung kết sắp tới (18/12), U23 Việt Nam vẫn còn nhiều “quân bài tẩy” chưa được sử dụng hoặc có thời gian ra sân khiêm tốn như Nguyễn Quốc Việt, Công Phương, Lê Phát, hứa hẹn sẽ là chìa khóa tạo ra khác biệt để chinh phục ngôi vương trước U23 Thái Lan.

Cú sốc lớn: Futsal nữ Thái Lan gục ngã trên chấm luân lưu, bị Indonesia loại khỏi SEA Games 33

Tối 16/12, tuyển futsal nữ Thái Lan đã gây sốc khi để thua Indonesia sau loạt sút luân lưu nghẹt thở (hòa 4-4 sau hiệp phụ, thua 6-7 penalty) ngay trên sân nhà và chính thức dừng bước ở bán kết SEA Games 33.

Bóng đá nữ Thái Lan có một kỳ SEA Games đáng quên trên sân nhà.

Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của bóng đá nữ Thái Lan tại Đại hội năm nay trên chấm phạt đền, sau khi đội tuyển nữ 11 người cũng bị Philippines loại ở bán kết hôm 14/12.

Chiến thắng giúp Indonesia giành vé vào chung kết, nơi họ sẽ tái đấu với tuyển futsal nữ Việt Nam. Mặc dù Việt Nam từng thắng 3-1 ở vòng bảng, trận chung kết sắp tới hứa hẹn nhiều kịch tính hơn, nhất là khi Indonesia đang lên tinh thần sau khi loại chủ nhà một cách đầy kiên cường.

Kylian Mbappé thắng kiện PSG

Tiền đạo Kylian Mbappé đã thắng kiện CLB cũ Paris Saint-Germain (PSG) trong vụ tranh chấp pháp lý kéo dài nhiều tháng. Tòa án phán quyết PSG phải thanh toán cho Mbappé khoản tiền lương của ba tháng (4, 5, 6/2024), tiền thưởng đạo đức và khoản thưởng ký hợp đồng, sau khi Mbappé rời đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Chủ tịch PSG Al-Khelaifi và Mbappe công bố hợp đồng mới hiệu lực tới 2025 trên sân Parc des Princes trước trận tiếp Metz ở vòng hạ màn Ligue 1 ngày 21/5/2022. (Ảnh: psg.fr)

Tòa án bác bỏ lập luận của PSG rằng Mbappé phải mất số tiền này. Luật sư của Mbappé bày tỏ sự hài lòng, nhấn mạnh phán quyết này khẳng định “các cam kết đã ký phải được tôn trọng” và luật lao động áp dụng cho tất cả.

PSG cho biết sẽ tuân thủ quyết định nhưng bảo lưu quyền kháng cáo. Mbappé khởi kiện vì tiền lương bị giữ lại, trong khi PSG cáo buộc anh hành xử thiếu trung thành khi che giấu ý định không gia hạn hợp đồng.

Rashford chấm dứt chuỗi 10 trận tịt ngòi giúp Barca thắng tại Copa del Rey

Rạng sáng 17/12, Barcelona đã giành chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Guadalajara ở vòng 1/16 Copa del Rey, qua đó tiếp tục hành trình chinh phục cúp quốc nội.

Rashford tỏa sáng trở lại.

Người hùng giải tỏa áp lực cho đội là Marcus Rashford. Dù thi đấu nhạt nhòa trong phần lớn trận đấu, tiền đạo người Anh đã ghi bàn ở phút 90, chấm dứt chuỗi 10 trận tịt ngòi của mình. Trước đó, trung vệ Andreas Christensen là người mở tỷ số bằng một pha đánh đầu.

Chiến thắng giúp Rashford lấy lại tự tin, đồng thời giúp thầy trò HLV Hansi Flick tiếp tục hành trình tại Copa del Rey và hướng tới bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha, nơi họ sẽ đối đầu với Bilbao.

Ousmane Dembele giành The Best 2025

Ngôi sao của Paris Saint-Germain (PSG), Ousmane Dembele, đã chính thức trở thành chủ nhân giải thưởng Cầu thủ nam hay nhất năm 2025 (The Best FIFA Men’s Player). Đây là lần thứ hai liên tiếp anh đánh bại Lamine Yamal để nhận giải thưởng lớn, sau Quả bóng vàng.

Dembele đánh dấu chương thăng hoa nhất sự nghiệp bằng cú đúp giải thưởng lớn từ FIFA và France Football.

Mùa giải 2024/25 chứng kiến Dembele đạt đến đỉnh cao sự nghiệp với 37 bàn thắng và 15 kiến tạo, đồng thời là nhân tố then chốt giúp PSG lần đầu tiên vô địch UEFA Champions League. Anh còn giúp PSG thâu tóm toàn bộ danh hiệu quốc nội và cá nhân cũng được vinh danh là Cầu thủ hay nhất Ligue 1.

Giải thưởng The Best được xác định thông qua bầu chọn của các HLV, đội trưởng đội tuyển quốc gia, nhà báo và người hâm mộ.

