U23 Việt Nam có nguy cơ đổi địa điểm thi đấu SEA Games vì lũ lịch sử; MU thua đau Everton

U17 Việt Nam thắng 14-0, tạo lợi thế lớn trước đại chiến với Malaysia; Lamine Yamal bất mãn với đội ngũ y tế Barcelona vì chấn thương dai dẳng; MU thua đau Everton dù chơi hơn người... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (25/11).

U23 Việt Nam có nguy cơ đổi địa điểm thi đấu SEA Games vì lũ lịch sử tại Thái Lan

Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại tỉnh Songkhla khiến U23 Việt Nam có thể không thi đấu tại sân Tinsulanon như kế hoạch. Dù sân hiện còn an toàn, tình hình thời tiết xấu, mất điện diện rộng và mặt cỏ khó phục hồi buộc ban tổ chức SEA Games 33 phải tính phương án dự phòng và có thể quyết định trong 1–2 ngày tới.

Songkhla chìm trong biển nước.

Bangkok nhiều khả năng được chọn thay thế nhờ hệ thống sân tập tốt, trong đó sân Thammasat là ứng viên sáng giá. Lũ lụt cũng khiến môn muay phải đổi địa điểm, trong khi nhiều cơ sở thể thao khác ở Songkhla vẫn đang ngập nặng.

U17 Việt Nam thắng 14-0, tạo lợi thế lớn trước đại chiến với Malaysia

U17 Việt Nam có chiến thắng áp đảo 14-0 trước U17 Quần đảo Bắc Mariana ở lượt trận thứ hai bảng C vòng loại U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam dễ dàng đè bẹp U17 Quần đảo Bắc Mariana.

Đội bóng của HLV Cristiano Roland hoàn toàn làm chủ thế trận, sớm dẫn 6-0 trong hiệp một nhờ lối chơi pressing và các pha phối hợp tốc độ. Sang hiệp hai, đoàn quân áo đỏ tiếp tục ghi thêm tám bàn, trong đó Trọng Đại Nhân lập cú đúp nhanh, còn Ngọc Sơn ấn định tỷ số ở phút bù giờ.

Chiến thắng đậm giúp U17 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng với hiệu số +20, nhỉnh hơn Malaysia (+14) – đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé duy nhất vào vòng chung kết.

Lamine Yamal bất mãn với đội ngũ y tế Barcelona vì chấn thương dai dẳng

Barcelona tiếp tục đối mặt khủng hoảng nhân sự khi Lamine Yamal bày tỏ sự bất mãn với cách CLB điều trị chấn thương háng kéo dài từ tháng 9. Dù liên tục ra sân, ngôi sao 18 tuổi vẫn đau âm ỉ và nhiều lần tái phát, khiến anh bị loại khỏi đội tuyển Tây Ban Nha trong đợt tập trung tháng 11.

Yamal bất mãn với khi đội ngũ y tế của Barcelona không thể điều trị dứt điểm chấn thương của mình (Ảnh: Getty).

Yamal cho rằng bộ phận y tế do bác sĩ Julio Tous phụ trách không xử lý hiệu quả và đã yêu cầu được điều trị bởi nhóm khác. Không chỉ Yamal, Alejandro Balde cũng phàn nàn về việc bị hướng dẫn sai trong phòng gym dẫn đến chấn thương.

Trước sức ép, Barcelona đã giảm quyền giám sát của Julio Tous và đưa quy trình y tế trở lại mô hình cũ, hy vọng ổn định tình hình trước giai đoạn then chốt của mùa giải.

MU thua đau Everton dù chơi hơn người

Dù được chơi hơn người từ rất sớm khi Idrissa Gueye nhận thẻ đỏ phút 13, MU vẫn thất bại 0-1 trước Everton ngay tại Old Trafford ở vòng 12 Premier League.

MU gây thất vọng dù được chơi hơn người.

Đội chủ nhà bất ngờ thủng lưới ở phút 29 khi Dewsbury-Hall vượt qua hàng loạt hậu vệ áo đỏ và dứt điểm hạ Lammens, trong đó Leny Yoro mắc lỗi cắt bóng hụt. MU tạo ra áp lực nhưng bế tắc trong suốt trận đấu, với cơ hội đáng kể nhất thuộc về Bruno Fernandes và Zirkzee, đều bị Pickford cản phá xuất sắc.

Dù Mason Mount giúp lối chơi sáng hơn sau khi vào sân, “Quỷ đỏ” vẫn thiếu chính xác ở các pha xử lý cuối. Thất bại khiến MU đứng thứ 10 với 18 điểm, tiếp tục xa mục tiêu top 4.

HS