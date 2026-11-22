Nam Định xây chắc ngôi đầu V.League 2026/27; Chelsea thảm bại lịch sử

Nam Định xây chắc ngôi đầu V.League 2026/27, chờ màn ra mắt của HLV Lee Young-jin tại Đà Nẵng; CLB CAHN bị AFC phạt 2.000 USD vì sự cố CĐV mang cờ Liên Xô vào sân tại Nhật Bản; U17 Việt Nam gặp U17 New Zealand: Thử thách đổi vai và bài toán chiến thắng cho HLV Cristiano Roland... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (22/11).

Nam Định xây chắc ngôi đầu V.League 2026/27, chờ màn ra mắt của HLV Lee Young-jin tại Đà Nẵng

Tại vòng 8 LPBank V.League 2026/27, Thép Xanh Nam Định tận dụng tốt lợi thế chơi hơn người từ phút 19 (Thái Bảo nhận thẻ đỏ) để đánh bại Hải Phòng 2-1 trên sân Thiên Trường nhờ các bàn thắng của Caio Cesar và Mạnh Quỳnh, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng.

Nam Định vượt qua Hải Phòng trên sân nhà Thiên Trường và duy trì vững chắc ngôi đầu. Ảnh: Thép Xanh Nam Định

Cùng vòng đấu, Hà Nội FC thể hiện bản lĩnh khi lội ngược dòng vượt qua tân binh TP Đồng Nai trên sân khách với các pha lập công của Yuval Sade, Hai Long và Lê Xuân Tú để áp sát nhóm dẫn đầu.

Tâm điểm loạt trận muộn lúc 18h hôm nay (22/11) là màn ra mắt của tân HLV trưởng Lee Young-jin khi SHB Đà Nẵng tiếp đón Ninh Bình của HLV Chu Đình Nghiêm trên sân Chi Lăng.

Ở trận đấu cùng giờ, CLB Công an TP HCM mang theo hưng phấn sau chiến thắng trước Buriram United tại đấu trường Đông Nam Á để hành quân tới sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

CLB CAHN bị AFC phạt 2.000 USD vì sự cố CĐV mang cờ Liên Xô vào sân tại Nhật Bản

Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC vừa quyết định phạt CLB Công an Hà Nội (CAHN) 2.000 USD (hơn 51 triệu đồng) vì hành vi CĐV đội khách trưng cờ Liên Xô trên khán đài trong trận làm khách trước Gamba Osaka hôm 15/9 tại AFC Champions League Elite.

Nhiều CĐV trên mạng xã hội đang phản ứng về quyết định của AFC. Ảnh: AFC

Án phạt dựa trên điều 65.1, quy định đội bóng phải chịu trách nhiệm về hành vi của người hâm mộ ngồi tại khu vực dành cho đội khách.

Tuy nhiên, quyết định này vấp phải nhiều tranh cãi khi người hâm mộ cho rằng CAHN bị oan bởi họ không nắm quyền kiểm soát sân bãi. Đồng thời, sự việc cũng đặt ra dấu hỏi lớn về trách nhiệm kiểm tra an ninh của đơn vị đăng cai Gamba Osaka trong việc để lọt vật phẩm bị cấm vào sân.