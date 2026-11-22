Nam Định xây chắc ngôi đầu V.League 2026/27; Chelsea thảm bại lịch sử
Nam Định xây chắc ngôi đầu V.League 2026/27, chờ màn ra mắt của HLV Lee Young-jin tại Đà Nẵng; CLB CAHN bị AFC phạt 2.000 USD vì sự cố CĐV mang cờ Liên Xô vào sân tại Nhật Bản; U17 Việt Nam gặp U17 New Zealand: Thử thách đổi vai và bài toán chiến thắng cho HLV Cristiano Roland... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (22/11).
Nam Định xây chắc ngôi đầu V.League 2026/27, chờ màn ra mắt của HLV Lee Young-jin tại Đà Nẵng
Tại vòng 8 LPBank V.League 2026/27, Thép Xanh Nam Định tận dụng tốt lợi thế chơi hơn người từ phút 19 (Thái Bảo nhận thẻ đỏ) để đánh bại Hải Phòng 2-1 trên sân Thiên Trường nhờ các bàn thắng của Caio Cesar và Mạnh Quỳnh, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng.
Nam Định vượt qua Hải Phòng trên sân nhà Thiên Trường và duy trì vững chắc ngôi đầu. Ảnh: Thép Xanh Nam Định
Cùng vòng đấu, Hà Nội FC thể hiện bản lĩnh khi lội ngược dòng vượt qua tân binh TP Đồng Nai trên sân khách với các pha lập công của Yuval Sade, Hai Long và Lê Xuân Tú để áp sát nhóm dẫn đầu.
Tâm điểm loạt trận muộn lúc 18h hôm nay (22/11) là màn ra mắt của tân HLV trưởng Lee Young-jin khi SHB Đà Nẵng tiếp đón Ninh Bình của HLV Chu Đình Nghiêm trên sân Chi Lăng.
Ở trận đấu cùng giờ, CLB Công an TP HCM mang theo hưng phấn sau chiến thắng trước Buriram United tại đấu trường Đông Nam Á để hành quân tới sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
CLB CAHN bị AFC phạt 2.000 USD vì sự cố CĐV mang cờ Liên Xô vào sân tại Nhật Bản
Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC vừa quyết định phạt CLB Công an Hà Nội (CAHN) 2.000 USD (hơn 51 triệu đồng) vì hành vi CĐV đội khách trưng cờ Liên Xô trên khán đài trong trận làm khách trước Gamba Osaka hôm 15/9 tại AFC Champions League Elite.
Nhiều CĐV trên mạng xã hội đang phản ứng về quyết định của AFC. Ảnh: AFC
Án phạt dựa trên điều 65.1, quy định đội bóng phải chịu trách nhiệm về hành vi của người hâm mộ ngồi tại khu vực dành cho đội khách.
Tuy nhiên, quyết định này vấp phải nhiều tranh cãi khi người hâm mộ cho rằng CAHN bị oan bởi họ không nắm quyền kiểm soát sân bãi. Đồng thời, sự việc cũng đặt ra dấu hỏi lớn về trách nhiệm kiểm tra an ninh của đơn vị đăng cai Gamba Osaka trong việc để lọt vật phẩm bị cấm vào sân.
U17 Việt Nam gặp U17 New Zealand: Thử thách đổi vai và bài toán chiến thắng cho HLV Cristiano Roland
Màn trình diễn quả cảm trong trận thua sát nút 2-3 trước U17 Bỉ mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho U17 Việt Nam tại VCK U17 World Cup 2026. Tuy nhiên, bước vào lượt trận thứ hai gặp U17 New Zealand tối 23/11, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ phải đối diện với bài toán hoàn toàn khác khi chuyển từ tâm thế “cửa dưới” phòng ngự phản công sang vị thế buộc phải thắng để cạnh tranh vé đi tiếp.
U17 Việt Nam để lại ấn tượng ở trận ra quân dù thua U17 Bỉ 2-3.
Việc đối thủ vừa thua đậm Mali 0-3 vô tình tạo ra áp lực tâm lý và sự kỳ vọng lớn hơn dành cho các cầu thủ trẻ Việt Nam. Nhiệm vụ của HLV Cristiano Roland lúc này không chỉ là điều chỉnh chiến thuật để kiểm soát thế trận và duy trì sức ép chủ động, mà còn phải giúp học trò biết cách tận dụng cơ hội thực tế thay vì chỉ trông chờ vào những khoảnh khắc xuất thần từ tình huống cố định.
Arsenal hòa hú vía, Man City nối dài chuỗi không thắng, Chelsea thảm bại lịch sử
Loạt trận vòng 11 Premier League chứng kiến những cú sảy chân đồng loạt của nhóm ông lớn.
Arsenal hòa hú vía trên sân Newcastle.
Trên sân khách, Arsenal dù sớm mở tỷ số nhờ công Eberechi Eze và bỏ lỡ nhiều cơ hội nhân đôi cách biệt trong hiệp một đã bất ngờ chao đảo đầu hiệp hai, để Harvey Barnes và Malick Thiaw liên tiếp chọc thủng lưới chỉ trong 13 phút.
Phải nhờ pha lập công muộn của Noni Madueke ở phút 78, thầy trò Mikel Arteta mới giật lại được trận hòa 2-2 đầy nhọc nhằn.
Anderson giúp Man City giữ lại 1 điểm. Ảnh: Reuters
Trong khi đó, cuộc khủng hoảng của Man City tiếp tục kéo dài sang trận thứ tư liên tiếp không thắng khi bị Fulham cầm chân 1-1 ngay tại Etihad, dù Elliot Anderson đã ghi siêu phẩm volley gỡ hòa sau bàn mở tỷ số của Rodrigo Muniz.
Chelsea thảm bại trước Leeds United.
Gây sốc nhất là Chelsea của HLV Xabi Alonso với thất bại lịch sử 1-4 trước Leeds United ngay trên sân nhà Stamford Bridge - trận thua đầu tiên của “The Blues” tại đây trước đối thủ này sau 26 năm.
HS
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