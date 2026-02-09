Tỷ phú Elon Musk chuyển trọng tâm xây dựng thành phố trên Mặt Trăng

Trong một bước đi đầy bất ngờ nhằm tái định nghĩa tương lai của ngành hàng không vũ trụ, tỷ phú Elon Musk vừa tuyên bố SpaceX đang điều chỉnh trọng tâm chiến lược, chuyển ưu tiên sang kế hoạch xây dựng một “thành phố tự phát triển” trên Mặt Trăng, thay vì dồn toàn lực cho dự án định cư trên Sao Hỏa như tuyên bố trước đây. Theo ông Musk, mục tiêu này có thể đạt được trong thời gian chưa đầy 10 năm.

Tỷ phú Elon Musk tuyên bố SpaceX đang điều chỉnh trọng tâm chiến lược, chuyển ưu tiên sang kế hoạch xây dựng một “thành phố tự phát triển” trên Mặt Trăng. Ảnh: timesofindia.

Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, Giám đốc điều hành SpaceX khẳng định công ty vẫn duy trì tham vọng lâu dài là xây dựng một thành phố trên Sao Hỏa, dự kiến bắt đầu trong vòng 5-7 năm tới. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng “ưu tiên hàng đầu hiện nay là bảo đảm tương lai của nền văn minh, và Mặt Trăng là lựa chọn nhanh hơn”.

Những phát biểu này phù hợp với thông tin do Wall Street Journal đăng tải trước đó, cho biết SpaceX đã thông báo với các nhà đầu tư rằng công ty sẽ ưu tiên các sứ mệnh lên Mặt Trăng, trong khi các kế hoạch chinh phục Sao Hỏa sẽ được triển khai vào giai đoạn sau. Theo lộ trình được tiết lộ, SpaceX đặt mục tiêu thực hiện một vụ hạ cánh không người lái xuống Mặt Trăng vào tháng 3/2027.

Sự điều chỉnh này đánh dấu thay đổi đáng chú ý so với tuyên bố của ông Musk hồi năm ngoái, khi ông từng cho biết SpaceX hướng tới việc phóng một sứ mệnh không người lái tới Sao Hỏa vào cuối năm 2026. Giới quan sát cho rằng quyết định ưu tiên Mặt Trăng phản ánh cách tiếp cận thực tế hơn, do quãng đường ngắn hơn, tần suất phóng linh hoạt hơn và khả năng triển khai hạ tầng nhanh hơn so với các chuyến bay liên hành tinh tới Sao Hỏa.

Mỹ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ Trung Quốc trong cuộc đua đưa con người trở lại Mặt Trăng trong thập kỷ này. Ảnh: CNN.

Mỹ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ Trung Quốc trong cuộc đua đưa con người trở lại Mặt Trăng trong thập kỷ này. Con người đã không đặt chân lên bề mặt Mặt Trăng kể từ sứ mệnh Apollo 17 năm 1972, và việc thiết lập sự hiện diện lâu dài trên vệ tinh tự nhiên của Trái Đất được coi là bước đi chiến lược trong cuộc cạnh tranh không gian thế kỷ 21.

Song song với định hướng không gian, ông Musk gần đây cũng công bố việc SpaceX mua lại công ty trí tuệ nhân tạo xAI - doanh nghiệp do chính ông lãnh đạo trong một thương vụ định giá SpaceX ở mức 1.000 tỷ USD và xAI ở mức 250 tỷ USD. Những người ủng hộ cho rằng thương vụ này sẽ hỗ trợ các kế hoạch phát triển trung tâm dữ liệu đặt trong không gian của SpaceX, vốn được ông Musk đánh giá là tiết kiệm năng lượng hơn so với các cơ sở trên mặt đất, trong bối cảnh nhu cầu tính toán tăng mạnh cùng sự phát triển của AI.

Ngoài ra, SpaceX được cho là đang cân nhắc khả năng chào bán cổ phiếu ra công chúng vào cuối năm nay, với kỳ vọng huy động tới 50 tỷ USD, có thể trở thành đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng lớn nhất trong lịch sử. Trong khi tái cơ cấu SpaceX, ông Musk đồng thời thúc đẩy Tesla - công ty niêm yết do ông điều hành chuyển hướng mạnh sang lĩnh vực lái xe tự hành và robot, cho thấy chiến lược dài hạn của ông ngày càng gắn chặt giữa công nghệ, không gian và trí tuệ nhân tạo.

Thanh Vân

Nguồn Reuters, Economictimes.