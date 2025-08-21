Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông

Sáng 21/8, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Công an tỉnh, xã Sơn Thủy tổ chức hội nghị tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông, năm 2025.

Đồng chí Cầm Bá Tường, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Tham dự có 177 đại biểu là lãnh đạo UBND xã, công chức xã, các tổ chức đoàn thể; cán bộ thôn, bản, người có uy tín và đại diện hộ gia đình người Mông trên địa bàn 2 bản Mùa Xuân, Xía Nọi, xã Sơn Thủy.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Cầm Bá Tường, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh đánh giá những kết quả nổi bật trong việc thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo Đề án tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, theo Quyết định số 2181/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa do Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa (nay là Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh) tham mưu xây dựng (gọi tắt Đề án 2181).

Đại biểu xã Sơn Thủy tham dự hội nghị.

Nếp sống mới trong tang lễ dần đi vào nền nếp, đồng bào Mông ngày càng nâng cao nhận thức và thấy rõ lợi ích của việc tổ chức tang lễ văn minh, tiết kiệm. Nhằm tiếp tục đưa việc tổ chức tang lễ theo nếp sống văn hóa mới bền vững trong đồng bào Mông, đồng thời bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 19/3/2021 về tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông, giai đoạn 2021–2025 (gọi tắt Kế hoạch số 60).

Bà con Nhân dân bản Mùa Xuân, Xía Nọi tham gia hội nghị.

Đồng chí Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương xã Sơn Thủy, cán bộ, Nhân dân 2 bản Mùa Xuân, Xía Nọi tiếp tục duy trì thực hiện tốt việc thực hiện nếp sống mới trong tang lễ, giữ vững thành quả đã đạt được theo mục tiêu mà Đề án 2181 và Kế hoạch số 60 của UBND tỉnh đã đề ra.

Báo cáo viên đại diện Công an tỉnh truyền đạt một số nội dung Một số âm mưu, phương thức, thủ đoạn, hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, xâm phạm an ninh quốc gia.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (21-22/8), các báo cáo viên thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và đồng chí Lầu Minh Pó, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Mường Lát (cũ), truyền đạt các nội dung về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ; vận động đồng bào Mông xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; vận động thực hiện xây dựng bản văn hóa, gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới tại vùng đồng bào Mông của tỉnh.

Ông Lầu Minh Pó, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Mường Lát (cũ), trao đổi với học viên tại hội nghị.

Ngoài ra, các báo cáo viên còn tập trung truyền đạt các vấn đề về quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đảng, Nhà nước về đấu tranh chống thành lập “Nhà nước Mông”; tình hình quốc phòng - an ninh, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc Mông; việc triển khai thực hiện phong trào xây dựng “Làng văn hóa”, “Gia đình văn hóa” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đưa các nội dung thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ đồng bào Mông vào nội dung của hương ước, quy ước nếp sống văn hóa...

