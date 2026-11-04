Từ đào tạo kỹ năng số đến thực tiễn công vụ

Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, nhất là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động công vụ đang được Thanh Hóa chú trọng triển khai. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong thực thi công vụ.

Phường Hàm Rồng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số phục vụ người dân.

Đưa kỹ năng số vào thực tiễn

Khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, khối lượng công việc ở cơ sở ngày càng lớn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức phải thành thạo các kỹ năng số, biết khai thác công nghệ để nâng cao chất lượng tham mưu, xử lý công việc và phục vụ người dân.

Tại xã Đồng Tiến, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) bước đầu được cán bộ đưa vào công tác chuyên môn. Sau khi tham gia tập huấn, chị Đồng Thị Thu Huyền, công chức Phòng Văn hóa - Xã hội đã chủ động sử dụng AI để xây dựng đề cương báo cáo, tổng hợp thông tin, rà soát bố cục văn bản. Các nội dung do AI gợi ý đều được kiểm tra, đối chiếu với tài liệu thực tế trước khi sử dụng. Chị Huyền chia sẻ: “Nhờ ứng dụng AI, việc tổng hợp tài liệu, xây dựng báo cáo thuận tiện, tiết kiệm thời gian hơn. Tuy nhiên, cán bộ vẫn phải kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung”.

Cùng với ứng dụng AI, việc khai thác hiệu quả các phần mềm dùng chung cũng giúp cán bộ cơ sở xử lý công việc nhanh chóng hơn. Anh Lê Văn Minh, Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Các Sơn thường xuyên sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc để tiếp nhận, chuyển xử lý, theo dõi tiến độ và trình ký văn bản điện tử. Theo anh Minh, các lớp tập huấn giúp cán bộ nắm vững quy trình xử lý văn bản, sử dụng chữ ký số. Song, muốn thành thạo phải thường xuyên thực hành, nhất là khi phát sinh những nhiệm vụ mới.

Để đáp ứng yêu cầu thực tế, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, tập trung vào ứng dụng AI, khai thác dữ liệu mở, sử dụng phần mềm dùng chung và chữ ký số. Nội dung tập huấn chú trọng thực hành, giúp cán bộ vận dụng kiến thức vào từng vị trí công tác. Theo số liệu thống kê, 9 tháng toàn tỉnh đã tổ chức 47 lớp đào tạo ứng dụng AI cho 3.760 học viên; 23 lớp về phần mềm dùng chung, chữ ký số và 4 lớp về dữ liệu mở. Đồng thời, triển khai thử nghiệm nền tảng AI hỗ trợ công vụ, tập huấn khai thác C-AI Legal. Hoạt động phổ cập kỹ năng số tiếp tục được mở rộng thông qua nền tảng bình dân học vụ số, góp phần hình thành thói quen học tập, ứng dụng công nghệ trong công việc và đời sống.

Đào tạo gắn với yêu cầu từ cơ sở

Cùng với đào tạo kỹ năng số, tỉnh Thanh Hóa quan tâm đầu tư hạ tầng, hoàn thiện các nền tảng công nghệ phục vụ hoạt động công vụ. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị có mạng LAN, kết nối

internet tốc độ cao; cán bộ, công chức, viên chức được trang bị máy tính phục vụ công việc. Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc dùng chung được vận hành với 26.264 tài khoản, trong đó có 3.087 tài khoản được khởi tạo bổ sung. Toàn tỉnh có 296 phòng họp trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp xã được đầu tư, vận hành thường xuyên. Đây là điều kiện quan trọng để những kiến thức, kỹ năng được trang bị thông qua đào tạo có thể ứng dụng vào thực tiễn.

Tuy nhiên, việc vận hành các nền tảng số tại cơ sở vẫn gặp khó khăn do thiếu nhân lực chuyên môn. Trong khi đó, yêu cầu khai thác dữ liệu, sử dụng phần mềm chuyên ngành và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến ngày càng cao. Tình trạng này ảnh hưởng đến khả năng hỗ trợ kỹ thuật, xử lý sự cố và khai thác hiệu quả các hệ thống dùng chung.

Thực tế đặt ra yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo theo hướng sát với từng vị trí việc làm. Đối với cán bộ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính, cần chú trọng kỹ năng xử lý hồ sơ điện tử, khai thác dữ liệu và hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Cán bộ làm công tác tham mưu, tổng hợp cần được bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng AI, phân tích thông tin; đội ngũ phụ trách công nghệ thông tin cần được đào tạo chuyên sâu về quản trị hệ thống, bảo đảm an toàn thông tin.

Bên cạnh các lớp tập huấn tập trung, cần tăng thời lượng thực hành, hướng dẫn trực tiếp những tình huống phát sinh trong công việc, kết hợp học trực tuyến với hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ. Kết quả đào tạo cần được đánh giá qua khả năng vận dụng kiến thức, chất lượng và tiến độ xử lý công việc.

Trang bị kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn là nhiệm vụ lâu dài trong xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp. Khi hoạt động đào tạo gắn chặt với thực tiễn, những kiến thức được tiếp thu sẽ từng bước chuyển hóa thành năng lực thực thi công vụ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bài và ảnh: Trần Hằng