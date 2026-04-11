Từ 22/5/2026, sách giáo khoa điện tử không được chèn quảng cáo

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 22/2026/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, quy trình chuyển thể, cập nhật và thẩm định sách giáo khoa điện tử, trong đó nhấn mạnh yêu cầu không chèn quảng cáo, nội dung kinh doanh vào sách giáo khoa điện tử. Quy định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 22/5/2026.

Theo Thông tư, sách giáo khoa điện tử được xây dựng trên cơ sở sách giáo khoa bản in đã được phê duyệt, bảo đảm tính khoa học, chính xác và sư phạm của nội dung dạy học, đồng thời tuân thủ các quy định về bản quyền, an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu người dùng. Đáng chú ý, sách giáo khoa điện tử không được chứa hoặc hiển thị các liên kết độc hại, nội dung không phù hợp với mục tiêu giáo dục, nhằm bảo đảm môi trường học tập số an toàn, lành mạnh cho học sinh.

Bên cạnh đó, giao diện sách giáo khoa điện tử phải phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh; các yếu tố hình ảnh, âm thanh, video được thiết kế như một giải pháp sư phạm, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, tăng tính tương tác và trải nghiệm học tập. Thông tư cũng yêu cầu sách giáo khoa điện tử phải hoạt động ổn định trên nhiều thiết bị, hỗ trợ sử dụng ngoại tuyến, đồng thời tích hợp các tính năng hỗ trợ học sinh khuyết tật và nhóm yếu thế.

Việc ban hành quy định không chèn quảng cáo trong sách giáo khoa điện tử được đánh giá là bước siết chặt quản lý nội dung trong môi trường giáo dục số, hạn chế nguy cơ thương mại hóa, đồng thời tạo nền tảng để phát triển hệ sinh thái học tập trực tuyến an toàn, hiệu quả, phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong giáo dục hiện nay.

