Từ 15/5, tăng mức phạt kinh doanh karaoke không có giấy phép lên đến 80 triệu đồng

Nghị định 87/2026/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đã tăng mạnh mức xử phạt đối với hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường, đặc biệt là hành vi kinh doanh không có giấy phép.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo khoản 7 Điều 21 Nghị định 87/2026/NĐ-CP (hiệu lực từ 15/5/2026), hành vi kinh doanh dịch vụ karaoke không có giấy phép bị phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng với cá nhân và từ 60 - 80 triệu đồng với tổ chức. Đối với dịch vụ vũ trường, theo khoản 8 Điều 21, mức phạt từ 40 - 50 triệu đồng đối với cá nhân và từ 80 - 100 triệu đồng với tổ chức.

So với Nghị định 38/2021/NĐ-CP, mức xử phạt đã tăng đáng kể. Trước đây, hành vi kinh doanh karaoke không có giấy phép chỉ bị phạt từ 20 - 25 triệu đồng với cá nhân (40 - 50 triệu đồng với tổ chức), kinh doanh vũ trường không có giấy phép phạt từ 25 - 30 triệu đồng đối với cá nhân (50 - 60 triệu đồng đối với tổ chức)

Ngoài ra, nhiều hành vi vi phạm khác cũng bị xử phạt với mức cao hơn trước đối với cá nhân như phạt từ 20 - 30 triệu đồng đối với hành vi đặt chốt cửa trong phòng hát, đặt thiết bị báo động trái quy định, không bảo đảm nội dung hình ảnh phù hợp hoặc không điều chỉnh giấy phép khi thay đổi thông tin; phạt từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi cho người chưa đủ 18 tuổi vào vũ trường, kinh doanh sai khung giờ hoặc sửa chữa, tẩy xóa giấy phép.

Đáng chú ý, Nghị định 87/2026/NĐ-CP còn quy định hình thức xử phạt bổ sung. Cụ thể, theo khoản 9 Điều 21, tước quyền sử dụng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường từ 18 tháng đến 24 tháng đối với hành vi cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép hoặc sử dụng giấy phép của tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh.

Bên cạnh đó, còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, gồm buộc nộp lại giấy phép đã bị sửa chữa, tẩy xóa và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.

So với hiện hành, một số hành vi khác cũng tăng mức phạt như cho người chưa đủ 18 tuổi vào vũ trường (từ 10 - 15 triệu đồng lên 10 - 20 triệu đồng), đặt chốt cửa phòng hát (từ 15 - 20 triệu đồng lên 20 - 30 triệu đồng).

Tuy nhiên, vẫn có hành vi giữ nguyên mức xử phạt, điển hình là hành vi kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vẫn bị phạt từ 05 - 10 triệu đồng...

NDS