Từ 12h trưa nay (28/11), Thanh Hóa dừng tiếp nhận kinh phí ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản số 792/MTTQ-BTT ngày 27/11 thông báo tạm dừng tiếp nhận kinh phí ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 năm 2025 gây ra.

Nhân dân và cán bộ phường Hạc Thành ủng hộ đồng bào vùng lũ gần 3,257 tỷ đồng.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Ngày 03/10/2025, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã mở tài khoản tiếp nhận ủng hộ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lam Sơn, Thanh Hóa

Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Thanh Hóa

Số tài khoản: 8600453686 Căn cứ Nghị định số 93/2021/NĐ-CP, ngày 27/10/2021 của Chính phủ; Thông báo số 15/TB-MTTW- BVĐTW ngày 24/11/2025 của Ban Vận động cứu trợ Trung ương về thời gian kết thúc đợt vận động, tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa trân trọng đề nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lam Sơn, dừng tiếp nhận các nguồn ủng hộ vào hồi 12 giờ 00' ngày 28/11/2025 và đóng tài khoản sau khi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện chuyển toàn bộ kinh phí vận động được về tài khoản Quỹ cứu trợ tỉnh tại Kho bạc Nhà nước Khu vực XI.

LP