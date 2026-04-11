Từ 10/5/2026: 4 trường hợp được hưởng bảo hiểm hưu trí bổ sung

Chính phủ đã ban hành Nghị định 85/2026/NĐ-CP về bảo hiểm hưu trí bổ sung, có hiệu lực từ ngày 10/5/2026, quy định rõ các trường hợp người lao động được hưởng chế độ này.

Theo đó, người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung được hưởng phần đóng góp của người sử dụng lao động và kết quả đầu tư khi đáp ứng điều kiện thỏa thuận, hoặc thuộc một trong 4 trường hợp:

-Bị tử vong;

-Mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS;

-Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc là người khuyết tật đặc biệt nặng;

-Là lao động nước ngoài chấm dứt cư trú hoặc hết hiệu lực giấy phép lao động mà không được gia hạn.

Bảo hiểm hưu trí bổ sung là loại hình tự nguyện, do người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận mức đóng, nhằm tăng thêm nguồn thu nhập khi về già và hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội đa tầng.

