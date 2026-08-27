Truyền thông khu vực dậy sóng với thành tích của bóng đá Việt Nam tại ASEAN Cup

Chức vô địch ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam đã trở thành tâm điểm của truyền thông Đông Nam Á sau trận hòa kịch tính 2-2 với Thái Lan tại Mỹ Đình.

Đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, chức vô địch ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam lập tức trở thành tâm điểm của truyền thông Đông Nam Á sau trận hòa kịch tính 2-2 với Thái Lan tại Mỹ Đình.

Báo chí khu vực đặc biệt chú ý đến hai bàn phản lưới của Thái Lan, những cơ hội bị bỏ lỡ của “Voi chiến” và cột mốc lịch sử khi Việt Nam lần đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vương.

Tối 26/8, đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 ở trận chung kết lượt về. Cộng với chiến thắng 2-0 trên sân Rajamangala ở lượt đi, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik giành chiến thắng chung cuộc 4-2, qua đó lần thứ tư đăng quang ASEAN Cup sau các năm 2008, 2018 và 2024.

Quan trọng hơn, Việt Nam trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử giải đấu bảo vệ thành công chức vô địch.

Tại Thái Lan, truyền thông nhanh chóng đưa tin về thất bại của đội nhà, nhưng thay vì chỉ trích, nhiều bài viết tập trung vào những cơ hội mà “Voi chiến” đã bỏ lỡ.

Tờ Thairath nhận định Thái Lan đã có màn trình diễn tốt hơn nhiều so với trận lượt đi và từng đứng trước cơ hội tạo nên cuộc ngược dòng. Đội Thái Lan mở tỷ số ở phút 12, qua đó thắp lại hy vọng sau thất bại 0-2 tại Bangkok. Bước ngoặt lớn xuất hiện đầu hiệp hai khi Thái Lan được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, Kakana Khamyok lại đưa bóng vọt xà. Chỉ ít phút sau, Việt Nam gỡ hòa. Thái Lan một lần nữa vượt lên dẫn 2-1 ở những phút cuối, nhưng rồi Wanchai lại đưa bóng về lưới nhà trong thời gian bù giờ, chấm dứt hy vọng kéo trận đấu vào hiệp phụ.

Trang Khaosod vì vậy đặc biệt nhấn mạnh hai bàn phản lưới nhà của Thái Lan, cho rằng những tình huống đáng tiếc này đã góp phần đưa Việt Nam tới chức vô địch thứ tư.

MGR Online lại đi thẳng vào kết cục khi xác nhận Thái Lan kết thúc ASEAN Cup 2026 với ngôi á quân sau khi không thể đảo ngược thất bại ở lượt đi.

Tại Indonesia, chiến thắng của Việt Nam cũng được đưa tin dồn dập. Trang Detik Sport đặt tiêu đề “Chung kết AFF Cup 2026: Kiềm tỏa Thái Lan, Việt Nam vô địch!” nhấn mạnh Thái Lan từng có thời điểm tạo ra sức ép rất lớn nhưng không thể tận dụng lợi thế.

CNN Indonesia thậm chí đưa chi tiết hai bàn phản lưới lên tiêu đề, gọi đây là một trong những điểm nhấn quyết định giúp Việt Nam bảo vệ ngôi vương.

Truyền thông Indonesia cũng nhìn nhận chức vô địch của Việt Nam như một lời khẳng định về vị thế của đội bóng này tại Đông Nam Á. Trước trận chung kết, Bola.com từng cảnh báo về việc Việt Nam và Thái Lan liên tục góp mặt ở trận đấu cuối cùng, coi đây là dấu hiệu cho thấy hai đội vẫn đang duy trì vị thế hàng đầu khu vực.

Trang truyền thông chính thức của ASEAN United FC cũng nhanh chóng xác nhận Việt Nam tiếp tục giữ vị thế nhà vô địch Đông Nam Á sau trận hòa 2-2 với Thái Lan.

Trang này đặc biệt nhắc đến ba bước ngoặt: bàn mở tỷ số của Yotsakorn Burapha, quả phạt đền bị Kakana Khamyok bỏ lỡ và tình huống Wanchai phản lưới trong thời gian bù giờ.

Từ chiến thắng 2-0 tại Rajamangala đến trận hòa 2-2 ở Mỹ Đình, Việt Nam vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 và giữ chiếc cúp ở lại Hà Nội.

Thành tích của đội tuyển Việt Nam cũng gây chú ý tại Hàn Quốc, nơi truyền thông dành sự quan tâm đặc biệt cho huấn luyện viên Kim Sang Sik.

StarNews nhấn mạnh Việt Nam đã viết nên lịch sử với hai chức vô địch ASEAN Cup liên tiếp, trong khi News1 gọi thành công này là sự tiếp nối của “Phép màu Kim Sang Sik,” đồng thời ví ASEAN Cup như “World Cup của Đông Nam Á."

Naver Sports cũng sử dụng cụm từ “Kim Sang Sik Magic” khi tường thuật trận chung kết.

Hãng thông tấn Yonhap nhấn mạnh nhà cầm quân 49 tuổi đã giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan để lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.

Danh hiệu năm nay cũng nâng số chức vô địch mà ông Kim Sang Sik giành được cùng bóng đá Việt Nam lên 4 danh hiệu kể từ khi ông nhậm chức năm 2024, gồm ASEAN Cup 2024, U23 Đông Nam Á, SEA Games và ASEAN Cup 2026./.

Theo Vietnam+