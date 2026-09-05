Trường Cao đẳng Nghề số 4 Bộ Quốc phòng - Phân hiệu Đào tạo Thanh Hóa khai giảng năm học 2026-2027

Trường Cao đẳng Nghề số 4 Bộ Quốc phòng - Phân hiệu Đào tạo Thanh Hóa hiện có 2.493 học sinh, sinh viên với 97 lớp, trong đó khối văn hóa có 16 lớp với 750 học sinh.

Quang cảnh lễ khai giảng.

Tại Lễ khai giảng năm học 2026-2027 diễn ra sáng 5/9, phân hiệu xác định kỷ cương là nền tảng; trách nhiệm là yếu tố quyết định; chất lượng là mục tiêu; đổi mới là động lực và hiệu quả là thước đo uy tín.

Việc tổ chức đào tạo văn hóa kết hợp giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt đối với học sinh sau tốt nghiệp THCS đang tạo thêm một hướng đi phù hợp, giúp các em vừa tiếp tục hoàn thiện kiến thức văn hóa, vừa được trang bị kỹ năng nghề nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Nghề số 4 Bộ Quốc phòng - Phân hiệu Đào tạo Thanh Hóa trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, có thành tích tốt trong học tập.

Với phương châm “Kỷ cương - Trách nhiệm - Chất lượng - Đổi mới - Hiệu quả”, năm học 2026-2027, Phân hiệu Đào tạo Thanh Hóa xác định tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng mô hình nhà trường thông minh, đồng thời đa dạng hóa các loại hình và phương thức đào tạo.

Tô Hà