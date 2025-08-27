Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 5 tại xã Cẩm Tú

Sáng 27/8, đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh cùng đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra công tác khắc phục sau bão số 5 ở thôn Kim Mẫm (xã Cẩm Tú).

Thôn Kim Mẫm hiện có hơn 200 hộ dân sinh sống, trong đó 100 hộ nằm trong lòng hồ thủy điện Cẩm Thủy 1. Những ngày qua, do ảnh hưởng bão số 5 gây mưa lớn, khiến nhiều gia đình trong thôn bị ngập lụt. Trong đó, có 6 hộ với 21 nhân khẩu hiện đang sinh sống trong khu vực có nguy cơ bị sạt lở cao.

Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu đánh giá cao chính quyền, các lực lượng chức năng xã Cẩm Tú, Ban công tác Mặt trận thôn Kim Mẫm đã tích cực, chủ động trong việc tập trung khắc phục hậu quả sau bão số 5.

Đồng chí yêu cầu địa phương nhanh chóng di dời các hộ sinh sống ở nơi có nguy cơ sạt lở cao để đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng cho Nhân dân; hỗ trợ, động viên các gia đình bị ảnh hưởng của bão. Đồng thời, triển khai kế hoạch khắc phục tình trạng ngập lụt, sạt lở để giảm thiểu thiệt hại; khẩn trương tổng hợp thiệt hại do bão gây ra trên địa bàn để báo cáo tỉnh, từ đó sớm có phương án khắc phục.

