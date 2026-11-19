Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kiểm tra việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại Thanh Hóa

Sáng 19/11, Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân (HND) Việt Nam do đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội làm trưởng đoàn, đã làm việc với HND tỉnh Thanh Hóa về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026 tại tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Trong 10 tháng năm 2026, các cấp Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò tập hợp, vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức, kết hợp trực tiếp và ứng dụng nền tảng số. Các hoạt động bảo vệ môi trường, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng tuyến đường nông dân tự quản tiếp tục được duy trì, nhân rộng.

Phó Chủ tịch Thường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu tại hội nghị.

Các phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” và “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” được triển khai gắn với hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, trao đổi kinh nghiệm, liên kết và hợp tác theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”.

Trong công tác giảm nghèo bền vững, các cấp Hội phát huy vai trò của những hộ sản xuất, kinh doanh giỏi trong hỗ trợ hộ nghèo về vốn, giống, vật tư và kinh nghiệm sản xuất, góp phần giúp 514 hộ thoát nghèo. Năm 2026, toàn tỉnh có 151.450 hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; qua bình xét có 94.016 hộ đạt danh hiệu.

Phó Chủ tịch HND tỉnh Vũ Tiến Dũng báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026.

Cùng với đó, tổng dư nợ ủy thác qua tổ chức Hội với các ngân hàng đạt hơn 17.187 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hội viên đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, Hội chú trọng hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình sản xuất phù hợp với lợi thế địa phương, phát triển kinh tế hộ, kinh tế tập thể và bảo tồn nghề truyền thống gắn với tạo sinh kế bền vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch HND Việt Nam Bùi Thị Thơm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HND Việt Nam Bùi Thị Thơm đề nghị HND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Trung ương Hội về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030. Nâng cao chất lượng phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, gắn thi đua phát triển kinh tế với trách nhiệm cộng đồng và giảm nghèo bền vững.

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng, củng cố chi hội, tổ HND nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng” gắn với phát triển kinh tế tập thể. Triển khai hiệu quả Đề án HND Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030, thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới, gắn phát triển kết cấu hạ tầng với nâng cao chất lượng môi trường và đời sống nông thôn. Tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững cho hội viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hoàng Lan