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Trung Quốc và Oman nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

Lê Hà.
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 2/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định việc mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với Oman là lựa chọn chiến lược chung của hai nước. Tuyên bố được đưa ra trong cuộc hội đàm với Quốc vương Oman Haitham bin Tariq Al Said tại Bắc Kinh, nhân chuyến thăm cấp nhà nước của nhà lãnh đạo Oman tới Trung Quốc.

Trung Quốc và Oman nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

Ngày 2/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định việc mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với Oman là lựa chọn chiến lược chung của hai nước. Tuyên bố được đưa ra trong cuộc hội đàm với Quốc vương Oman Haitham bin Tariq Al Said tại Bắc Kinh, nhân chuyến thăm cấp nhà nước của nhà lãnh đạo Oman tới Trung Quốc.

Trung Quốc và Oman nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

Theo hãng tin Reuters, phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình nhận định quan hệ Trung Quốc - Oman đang đứng trước một điểm khởi đầu lịch sử mới. Ông bày tỏ sẵn sàng phối hợp với Quốc vương Haitham bin Tariq để đưa quan hệ đối tác chiến lược song phương lên tầm cao mới, phục vụ tốt hơn lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.

Quốc vương Haitham bin Tariq đến Bắc Kinh ngày 1/11 và có chuyến thăm kéo dài hai ngày. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Oman kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1978.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy quan hệ với các quốc gia Trung Đông, khu vực có vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng và các tuyến giao thương quốc tế. Oman có vị trí địa lý chiến lược tại cửa ngõ Vịnh Oman và gần eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ và khí đốt toàn cầu.

Trong nhiều năm qua, Trung Quốc và Oman duy trì quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, năng lượng và đầu tư. Oman cũng là một trong những đối tác của Trung Quốc trong khu vực Vùng Vịnh. Cuộc gặp lần này được kỳ vọng tạo thêm động lực cho quan hệ song phương, trong bối cảnh hai nước cùng quan tâm đến việc mở rộng hợp tác kinh tế, tăng cường kết nối và duy trì môi trường hòa bình, ổn định tại Trung Đông.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương sau gần 5 thập kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao. Trung Quốc và Oman đều coi trọng việc duy trì và phát triển quan hệ hợp tác, trong đó quan hệ đối tác chiến lược là khuôn khổ quan trọng định hướng trao đổi giữa hai bên.

Lê Hà.

Từ khóa:

#Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình #Oman #Quan hệ đối tác chiến lược #Chuyến thăm Trung Quốc #Quan hệ ngoại giao #Bắc kinh #Lãnh đạo

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